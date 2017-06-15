ЦБ предложил лечить страховщиков А.Астахова / Ведомости

Центробанк предложил новый способ оздоровления проблемных страховщиков. Их санацией, по аналогии с банками, должна заниматься специально создаваемая ЦБ управляющая компания (УК), а не только Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Эту идею обсудили на заседании экспертного совета по страхованию при Банке России.

Механизм санации страховых компаний будет аналогичен новому механизму финансового оздоровления на банковском рынке – через прямую докапитализацию компании за счет средств ЦБ или привлечение к участию сторонних инвесторов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ.

В презентации Центробанка, представленной участникам заседания (с документом ознакомились «Ведомости»), говорится, что сначала регулятор направляет своих представителей вместе с сотрудниками УК для оценки финансового состояния, несоответствия между активами и обязательствами, «недостаточности» активов страховщика для инвестирования средств страховых резервов. По итогам анализа уставный капитал компании может быть уменьшен до «реального значения» или до 1 руб., если окажется, что у страховщика отрицательный капитал. Параллельно в ЦБ готовят проект плана участия регулятора в осуществлении мер по предупреждению банкротства компании.

Решение об участии Центробанка в оздоровлении страховщика принимает совет директоров ЦБ, который утверждает и план санации.

Далее страховщик получает финансовую помощь от ЦБ или УК за счет денег фонда консолидации банковского сектора, но только при одновременном соблюдении трех условий. Первое — капитал страховщика уменьшается до реального значения или до 1 руб., второе — ЦБ, УК и (или) сторонний инвестор покупают более 75% акций или ¾ долей компании, третье – прекращение всех обязательств страховщика перед его собственниками и топ-менеджментом.

«Конечной целью управления страховой организацией, прошедшей процедуру рекапитализации, является ее продажа новому владельцу на открытом аукционе, проводимом Банком России», – указано в материалах ЦБ.

ЦБ еще осенью 2013 г. задумался над тем, чтобы санировать не только банки, но и страховщиков. «Управляемая система санации страховых компаний может повысить доверие потребителей к страховому рынку», - объяснял первый зампред ЦБ Сергей Швецов. В 2014 г. регулятор задумался над тем, чтобы провести первую в истории санацию страховой компании - общество страхования жизни (ОСЖ) «Россия», рассказали тогда «Ведомостям» менеджеры трех организаций, работающих в российском финансовом секторе.

Механизм оздоровления банков через прямую докапитализацию Центробанком должен быть запущен, по словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, уже в июле этого года. Для этого регулятор зарегистрирует УК и сформирует из своих отчислений фонд консолидации банковской системы, сумма инвестиций будет определяться индивидуально советом директоров ЦБ. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон в начале мая 2017 г.

Запуск нового механизма санации страховщиков также потребует внесения изменений в законодательство о банкротстве и в отдельные законодательные акты, уточнили в ЦБ.

«Наиболее оживленная дискуссия была вокруг критериев, по которым будут отбираться страховщики для санации, - говорит один из участников заседания. - Вставал вопрос о том, чтобы санировать только социально значимых страховщиков». В то же время некоторые участники выступили против нового механизма санации, аргументировав свою позицию тем, что появление этого инструмента может стимулировать недобросовестное поведение со стороны участников рынка и их клиентов. Еще один аргумент — наличие механизма передачи страховых портфелей, так, например, поступила компания «ВТБ страхование» в начале этого года, передав свой портфель по ОСАГО в ВСК.

Это обсуждение — только начало пути, один из возможных вариантов нового механизма санации, говорит президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. Управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев считает, что иметь запас в виде еще одного механизма санации нужно, потому что уже были прецеденты смежного оздоровления банков и страховщиков. Но это не единственный возможный вариант, добавил он.

По словам одного из участников встречи, предлагая новый механизм санации ЦБ, вероятно, предполагает, что с учетом ситуации на рынке ОСАГО оздоровление может потребоваться страховщику из топ-10. «Но я не думаю, что сейчас на повестке есть конкретная компания, которую нужно срочно санировать», - говорит собеседник «Ведомостей».

Член правления Ингосстраха Илья Соломатин сказал «Ведомостям», что идея ЦБ была озвучена как проект. «Но я думаю, что он серьёзно не соответствует действующим нормам законодательства. Эту идею можно обсуждать как новеллу в сложившейся ситуации . Нам, как СРО, надо сопоставить предложения ЦБ и в кратчайшие сроки подготовить ответ сообщества, почему предложенный маршрут невоплотим», – отметил он.