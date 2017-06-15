ЦБ предложил сажать недобросовестных банкиров

Преступным будет признаваться деяние, связанное с невнесением в документы сведений о размещенных физлицами средств на сумму свыше 5 млн руб. Е. Разумный / Ведомости

Центробанк предложил ужесточить наказание для недобросовестных банкиров, занимающихся махинациями со вкладами населения и фальсификацией отчетности. Формирование забалансовых вкладов может грозить лишением свободы на срок до шести лет, а в составе организованной группы - до десяти лет, заявил директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов в интервью «Интерфаксу».

Это будет отдельный состав преступления - преступным будет признаваться деяние, связанное с невнесением в документы сведений о размещенных физлицами средств на сумму свыше 5 млн руб., рассказал он. «По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), от действий таких «банкиров» пострадало более 70 000 человек. Мы очень надеемся во взаимодействии с правоохранительными органами завершить работу над законопроектом в ближайшее время и вынести его на публичное обсуждение», - сообщил Гузнов.

Практика обмана

Самый громкий случай в современной истории российского банковского сектора - крах Мособлбанка, который не учел в балансе средства 350 000 вкладчиков на 76 млрд руб. (в 2013 г. ЦБ решил санировать банк). В отчетности Мособлбанк в течение нескольких лет отражал деньги населения всего лишь на 18-20 млрд руб. Схему, которую использовал Мособлбанк, чтобы не учитывать деньги вкладчиков на балансе, регулятор выявил случайно, рассказывал в 2014 г. зампред ЦБ Владимир Сафронов. «Мы их выявили случайно, потому что обратили внимание на вклады, которые вносились и на следующий день снимались практически полностью, но совершенно в других офисах и даже в других городах. У нас так оказалось, что один из вкладчиков был сотрудником Банка России, и мы смогли через него убедиться, что работает какая-то схема. А когда мы попытались опрашивать вкладчиков, банк предъявил нам претензии, что мы провоцируем массовый отток вкладчиков», - говорил он тогда.

С тех пор практика Мособлбанка широко разошлась по банковскому рынку, и случаи, когда банки прячут вклады, участились. В прошлом году ЦБ отозвал лицензию у Арксбанка, который спрятал около 35 млрд руб. средств вкладчиков. Три человека, близкие к надзорному блоку регулятора, рассказывали «Ведомостям», что в банке работали сотрудники Мособлбанка, которые организовали похожую схему. На спрятанных вкладах погорели в 2016 г. еще Росинтербанк и «Камский горизонт». Активизировал борьбу с забалансовыми вкладами и ЦБ - в прошлом году он рассылал территориальным учреждениям методичку, в которой было описано, как сотрудникам искать в банках спрятанные вклады и какие признаки считать подозрительными. Неоднократно звучала идея свести всех вкладчиков в реестр и дать каждому из них доступ к нему, чтобы они могли сами отслеживать, на месте ли деньги и в полном ли объеме.

Не только за вклады

Гузнов пообещал, что уголовная ответственность будет не только за спрятанные вклады, но и за фальшивые выписки о наличии ценных бумаг, которых на самом деле нет. Регистрация в депозитарии несуществующих ценных бумаг может грозить лишением свободы также на срок до шести лет, а если действовала организованная группа, то до десяти лет, сообщил он. Схемы, когда таким образом банки прикрывали дыры в балансах, также широко распространены. Еще в 2010 г. на этом попались банки группы Матвея Урина, которые маскировали нехватку активов несуществующими ценными бумагами - их наличие они подтверждали фиктивной выпиской из депозитария.

В 2015 г. на фальсификации отчетности в части ценных бумаг попался рухнувший Пробизнесбанк - он фальшивых выписок из депозитариев не предоставлял, но отражал в отчетности, будто бумаги, хранящиеся за рубежом, ничем не обременены, а потому не требуют формирования резервов. На самом деле почти половина портфеля ценных бумаг была заложена. С тех пор ЦБ серьезно ужесточил надзор за тем, где банки хранят ценные бумаги и как формируют по ним резервы, - отказ от предоставления выписки, например, из иностранного депозитария теперь влечет для банков 100%-ный резерв. Однако это не страхует регулятора от получения фальшивых данных.

«Это пока только устное заявление ЦБ, поправок в Уголовный кодекс еще нет. Я концептуально поддерживаю это предложение. Должна быть ответственность не только топ-менеджеров банков, но и по всей цепочке, поэтому такое нововведение может остановить некоторых от оформления забалансовых вкладов», - сообщил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он считает, что для банкиров можно также ввести административные наказания, например пожизненную дисквалификацию из профессии за крах банка.