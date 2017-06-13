Банки
Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Срок операционисту

За забалансовые вклады должны отвечать и рядовые сотрудники банков

Банкиры сомневаются, что этого достаточно в борьбе с банковским мошенничеством

О необходимости ввести «ответственность и серьезные последствия» не только для руководства банков, где вклады граждан не были полностью отражены в балансе, но и для рядовых сотрудников, участвующих в их оформлении, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Также регулятор и правоохранительные органы прорабатывают возможность внести в Уголовный кодекс создание забалансовых вкладов как отдельный состав преступления, добавила она.

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