За забалансовые вклады должны отвечать и рядовые сотрудники банков

Банкиры сомневаются, что этого достаточно в борьбе с банковским мошенничеством

ЦБ предлагает наказывать за оформление забалансовых вкладов не только руководство банков, но и рядовых сотрудников Е. Разумный / Ведомости

О необходимости ввести «ответственность и серьезные последствия» не только для руководства банков, где вклады граждан не были полностью отражены в балансе, но и для рядовых сотрудников, участвующих в их оформлении, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Также регулятор и правоохранительные органы прорабатывают возможность внести в Уголовный кодекс создание забалансовых вкладов как отдельный состав преступления, добавила она.