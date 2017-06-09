ЦБ поддержал уголовную ответственность сотрудников банков за забалансовые вклады

Банк России считает нужным ввести ответственность для рядовых банковских сотрудников, участвующих в оформлении забалансовых вкладов, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая сегодня в Госдуме.

«На наш взгляд, необходимо введение ответственности и серьезных последствий не только для собственников и менеджеров таких банков, но и для всех тех, кто участвует в таком воровстве денег клиентов, обычных сотрудников, потому что мы видим, что они из одного банка переходят в другой с этими схемами», - сказала Набиуллина.

Она напомнила, что вместе с правоохранительными органами прорабатывается возможность введения уголовной ответственности за забалансовые депозиты. «Попросту это воровство денег клиентов. И когда мы у такого банка отзывали лицензию, выяснялось, что обязательства перед вкладчиками не учтены. Мы совместно с АСВ и банковским сообществом прорабатываем сейчас механизмы дополнительной защиты прав вкладчика и создания специальной информационной базы по вкладам, которая позволяла бы учитывать вклады и их контролировать», - отметила председатель ЦБ.