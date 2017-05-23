ЦБ может создать реестр вкладчиков для борьбы с забалансовыми вкладами

Центробанк подготовил поправки в Уголовный кодекс, которые выделяют неучтенные вклады в самостоятельный состав преступления, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, выступая на заседании рабочей группы в Госдуме.

«Это будет отдельная статья, помимо недостоверной финансовой отчетности, по этой статье должно быть предусмотрено особо тяжкое наказание, потому что это связано с тяжелыми последствиями для общества, дестабилизирует социальную и политическую обстановку», - сказал Тулин.

Он также отметил, что ответственность за это нарушение должна ложиться не только на высшее руководство банка, но и на рядовых сотрудников.

«Это преступная деятельность, это криминал, нужно повышать ответственность за эти преступления, делать наказание неотвратимым», - подчеркнул Тулин.

Тулин добавил, что ЦБ направляет специальные проверки в банки, где Банк России видит риски совершения правонарушения.