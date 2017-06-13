Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Страховщики впадают в зависимость
Банки стали главными страховыми агентами
Второй квартал подряд они лидируют по продажам страховок
- Татьяна Ломская
- / Ведомости
Банки второй квартал подряд обходят страховых агентов по продажам полисов, и их доля будет только расти
М. Стулов / Ведомости
Банки второй квартал подряд лидируют по продажам страховых полисов и приносят страховщикам больше дохода, чем их традиционные партнеры – агенты-физлица. Согласно данным ЦБ, в I квартале 2017 г. через банки компании продали полисов на 72 млрд руб., через агентов – на 71,8 млрд. Кварталом ранее они собрали соответственно 86,8 млрд и 82,2 млрд руб. До этого «физики» всегда были крупнейшим каналом продаж для страховщиков.
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