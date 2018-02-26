Состоятельные клиенты Сбербанка разочарованы инвестиционным страхованием

Пролонгировать договор инвестиционного страхования пожелали примерно 25% клиентов, получивших выплаты Максим Стулов / Ведомости

Компания «Сбербанк страхование жизни» – лидер рынка страхования жизни – в прошлом году впервые произвела выплаты по 5-летним полисам инвестиционного страхования (ИСЖ), которые она продает с 2012 г. Ее продукты предлагались только премиальным клиентам Сбербанка. В результате в 2017 г. первым 395 клиентам (это 0,2% всех клиентов с договорами ИСЖ) страховщик выплатил 217 млн руб., из них 35 млн руб. – дополнительный инвестдоход.

Пролонгировать договор инвестиционного страхования пожелали примерно 25% клиентов, получивших выплаты, сообщил в понедельник генеральный директор «Сбербанк страхование жизни» Алексей Руденко.

У других страховщиков жизни ситуация похожая. В компании «ВТБ страхование жизни» уровень пролонгации по трехлетним полисам ИСЖ, которые закончились в прошлом году, составил 22%, сообщил «Ведомостям» ее представитель. В этом году компания планирует сохранить его на уровне 20-25%. Представитель «Ингосстрах жизнь» говорит, что в его компании первых выплат по ИЖС еще не было. В компании «ВСК – линия жизни» первые выплаты по таким программам придутся на 2019 г., сказал его представитель.

Как работает ИСЖ Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) представляет собой комбинацию классического рискового страхования (риски смерти, дожития, несчастные случаи) и инвестиционного продукта, позволяющего получить дополнительный негарантированный доход, зависящий от динамики выбранного клиентом базового актива. В случае досрочного расторжения договора отсутствует возможность получения всех уплаченных страховых взносов. Выкупная сумма, как правило, увеличивается пропорционально истекшему сроку страхования.

25% - это низкий показатель пролонгации для ИСЖ, считает заместитель директора группы рейтингов АКРА Евгений Шарапов. По оценкам АКРА, в случае с депозитами уровень пролонгации договора, когда клиент банка осознанно размещает средства на новый срок, превышает в целом по рынку 50%. «Тот факт, что трое из четырех клиентов, у которых закончился полис, решили не продолжать инвестиционную программу, может говорить о степени удовлетворенности результатом инвестирования», - говорит Шарапов.

Почему не продлевают

Для российского рынка страхования жизни, который еще формируется, это ожидаемый уровень пролонгации договоров ИСЖ, хотя на развитых рынках этот показатель и превышает 50%, указывает управляющий директор НРА Павел Самиев. Он верит, что уровень пролонгации постепенно будет расти, «люди только начали оценивать отдачу от таких продуктов, и им нужен более длительный период времени».

Руденко не назвал величину доходности по завершенным полисам ИСЖ, но уточнил, что у более 90% клиентов доходность полисов ИСЖ оказалась положительной. Сейчас в портфеле «Сбербанк страхование жизни» около 200 000 действующих договоров ИСЖ, а всего у страховщика более 9 млн клиентов. В компании «ВТБ страхование жизни» средняя доходность по полисам ИСЖ по стратегии «Мировое богатство» составила 6-7%, а максимальная доходность, которую в прошлом году получили клиенты, 10,08% годовых.

Беспокойное хозяйство Сейчас ИСЖ продается в основном через банки как альтернатива депозитам. Центробанк опасается массового недовольства страховщиками жизни: доходность по ИСЖ, которую страховщики пообещали клиентам, может не оправдаться, говорил в прошлом году директор департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук. В этой связи регулятор в IV квартале 2017 г. потребовал от страховщиков жизни раскрыть, сколько они выплатили клиентам.

«Сбербанк страхование жизни» будет работать над повышением уровня пролонгации договоров ИСЖ, обещает Руденко. Он рассчитывает добиться пролонгации половины договоров. Для этого компания будет предлагать клиентам с завершающимися договорами специальные продукты, уточнил представитель страховщика.

Страхование жизни остается «единственным значимым драйвером страхового рынка», отмечал ранее в обзоре Центробанк. В 2017 г. сборы рынка выросли на 53,3% до 328,5 млрд руб., на инвестиционное страхование пришлось порядка – 210 млрд руб. премии, следует из данных Ассоциации страховщиков жизни (данные ЦБ появятся позже).

За прошлый год сборы «Сбербанк страхование жизни» выросли на 76,5% до 102 млрд руб., из которых 63,5 млрд руб. - это инвестиционное страхование жизни. В 2018 г. страховщик рассчитывает собрать 160 млрд руб. и планирует активно предлагать полис ИСЖ и накопительного страхования жизни не только премиальным клиентам Сбербанка, но и начать продажу полисов в массовом сегменте.

«Ведомости» ожидают комментариев «Росгосстрах жизнь», «Альфастрахование-жизнь», «Ренессанс жизнь», «Согаз-жизнь», «Альянс жизнь».