ЦБ уменьшит валютную ликвидность в экономике

С весны банки начали повышать ставки валютных вкладов

ЦБ повысит с 1 августа нормативы резервов по обязательствам банков в иностранной валюте на 1 п. п., сообщил регулятор. Теперь банки должны будут отчислять в Фонд обязательного резервирования (ФОР) 7% от размера привлеченной от населения иностранной валюты и 8% – от размещенных средств юридическими лицами – нерезидентами. По иным обязательствам норматив также повышается до 8%.

Последний раз регулятор повышал отчисления в ФОР ровно два года назад – в августе 2016 г. Нынешнее изменение нужно для «дестимулирования роста валютных обязательств» банков, сообщил ЦБ.

Решение соответствует курсу на дедолларизацию – оно должно снизить долю валюты в российской экономике, объясняет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: эта мера делает фондирование в валюте дороже для банков. Предполагается, что банки снизят ставки валютных депозитов, рублевые ставки станут более привлекательными – все это должно снизить валютную ликвидность в экономике, объясняет Орлова.

С весны банки начали повышать ставки валютных вкладов. Базовый уровень доходности вкладов в долларах поднялся с 1,9% годовых в мае (при размещении на срок от 181 дня до года) до 2,69% в августе, говорится в материалах ЦБ. Регулятор рассчитывает базовый уровень доходности вкладов на основе данных о максимальных процентных ставках банков, привлекших 2/3 средств населения. Выросли и ставки вкладов на тот же срок в евро: с 0,2% в апреле до 0,5% в августе.

Одна из возможных причин роста ставок вкладов – дефицит валютной ликвидности. «Масштаб дефицита валютной ликвидности с начала июля уже близок к тому, который обычно наблюдается лишь в конце года», – говорится в обзоре Райффайзенбанка.

Население вот уже несколько лет стабильно держит на счетах в банках около $90 млрд, несмотря на изменение ставок, рассказывает Орлова. Это говорит о том, что размер ставок валютных вкладов не является определяющим для людей: они держат деньги в валюте из-за страха девальвации. Повышение на 1 п. п., конечно, увеличит издержки банков, но это не тот рост, из-за которого банки перестанут привлекать средства в валюте, указывает Орлова.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина много раз говорила о необходимости сократить долю долларовых пассивов и активов банков. На 1 июня доля валюты в активах и пассивах была примерно 29%.

Банки в том числе должны выдавать кредиты в основном в национальной валюте, отмечала Набиуллина. Меры в этом направлении ЦБ уже принял, снизив привлекательность валютных кредитов, выдаваемых после 1 июля. Для таких кредитов и вложений в ценные бумаги ЦБ повысил коэффициенты риска, которые используются при расчете нормативов достаточности капитала: чем выше коэффициент, тем ниже достаточность капитала. Коэффициенты риска по кредитам в иностранной валюте к юридическим лицам – резидентам, являющимся экспортерами, повышаются со 100 до 110%. Остальные требования к юридическим лицам в иностранной валюте взвешиваются с коэффициентом риска 130% вместо 110%.

Предправления ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом Владимиром Путиным в середине июля просил поддержать курс на дальнейшую дедолларизацию и деофшоризацию экономики. Он также говорил о мерах для расширения использования рубля в международных расчетах.