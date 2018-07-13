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«Нельзя заставить мир рассчитываться в слабых валютах»: экономисты о борьбе Костина с долларом

Российскому рублю будет сложно заменить американский доллар при международных расчетах
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Председатель правления ВТБ Андрей Костин передал президенту Владимиру Путину разработанные банком меры для расширения расчетов в рублях в России и мире. По мнению Костина, России необходимо развивать собственные финансовые инструменты, что позволит защитить финансовый сектор от внешних факторов и придаст новый импульс развитию финансового рынка.

Какие именно меры необходимы для дедолларизации российской экономики и экспансии рубля, Костин не уточнил. «Ведомости» попросили экономистов оценить реалистичность идеи руководителя ВТБ.

Экономист, бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко: 

«При слабой экономике увеличить роль рубля в международных расчетах невозможно. Россия и Китай пытались использовать национальные валюты во взаимных расчетах, но эти соглашения пока ни к чему не привели. Нельзя насильно заставить мир рассчитываться в слабых валютах. Необходимости в дедолларизации в российской экономике нет, потому что нет такой проблемы: большая часть расчетов, кредитов и вкладов уже давно в рублях».

Председатель совета директоров «Сафмар финансовые инвестиции», бывший первый зампред ЦБ Олег Вьюгин:

«В международном масштабе основной расчетной валютой остается доллар, поэтому глобальную дедолларизацию силами России вряд ли можно осуществить. Можно попробовать перейти на систему расчета в других валютах при импорте-экспорте, но даже в таком случае в расчетной цепочке рано или поздно будет появляться доллар и контрагентам это будет неудобно и не предохранит от санкций. Что касается внутренней российской экономики, то роль доллара уже давно невелика. Снижается зависимость от внешних кредитов и, кроме того, сокращаются и продолжат сокращаться долларовые депозиты».

Сергей Пухов, эксперт Центра развития Высшей школы экономики:

«Процесс дедолларизации в российской экономике идет давно и без участия Костина, этот процесс уже практически завершился. Если посмотреть с точки зрения обывателя, все расчеты, в том числе при покупке недвижимости и автомобилей, которые раньше велись в валюте, сейчас проходят в рублях. Спрос на наличную валюту со стороны населения снижается, если проанализировать статистику, количество наличной валюты на руках у населения в последнее время было на минимальных уровнях».

Партнер Matrix Capital Павел Теплухин:

«Идея дедолларизации экономики обсуждается давно и она правильная. Но на практике это будет работать только тогда, когда Россия будет поставлять на международные рынки большое количество несырьевых товаров, за которые потребителям будет удобнее рассчитываться в рублях, чем в долларах. Сейчас же Россия экспортирует в основном энергоресурсы, которые привязаны к доллару. Единственный способ увеличить долю рубля в международных расчетах – увеличить долю несырьевого экспорта, это две стороны одной медали».

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова:

«Кроме рынка розничных кредитов, где валюты почти нет, по другим сегментам российского банковского сектора доля валюты варьируется от 20 до 40%. Получается, российская экономика существует в формате двух валют: рубль и доллар. Это связано с тем, что у населения нет устоявшегося доверия к рублю как к валюте сбережения, и поскольку у банков есть возможность привлекать от населения доллары, банки таким образом получают внутреннюю валютную ликвидность. Для ЦБ это проблема – часть финансовых потоков в стране имеет незначительную чувствительность к его политике. Это снижает возможности ЦБ по достижению целей монетарной политики.

Дедолларизации лучше добиваться экономическими мерами, т. е. снижать привлекательность валютных сбережений, не применяя административных ограничений. Но снизить склонность сбережения к валюте и повысить доверие к рублю в условиях высокой волатильности валютного рынка сложно, это потребует высокую премию в ставках по рублевый депозитам».

Начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов:

«С одной стороны, государство всячески на словах поддерживает дедолларизацию экономики, с другой стороны, Минфин закупает валюту на внутреннем рынке и объем закупок постоянно растет в рамках бюджетного правила. Массовые покупки валюты Минфином приводят к ослаблению рубля и мешают развитию рублевого долгового рынка, создают в том числе проблемы для размещения ОФЗ. Кроме того, это приводит к уменьшению инвестиций населения в рублевые активы».

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