Банки погнались за длинным долларом

Рост процентов по вкладам в долларах аналитики и банкиры объясняют прежде всего увеличением стоимости долларовых ресурсов на международном рынке, а также дефицитом валютной ликвидности в банковском секторе Максим Стулов / Ведомости

Банки пытаются привлечь побольше средств населения в долларовые вклады и повышают их доходность.

Только за минувшую неделю шесть крупных розничных банков из топ-45 по размеру портфеля привлеченных средств населения подняли долларовые ставки по вкладам.

В Юникредитбанке они выросли на 0,25–0,3 процентного пункта (п. п.) и достигли 2,7% годовых при вложении от $10 000 на два года.

Московский кредитный банк увеличил доходность долларовых вложений на 0,3 п. п. до 2,3% (от $100, на 370 дней), МТС банк – на 0,5–1 п. п. до 2,25% годовых (от $20 000 на 2 года), Связь-банк – на 0,3–0,6 п. п. до 2,1–2,5% в зависимости от суммы при вложении на год. В банке «Глобэкс» ставки стали выше на 0,1–0,95 п. п. и при вложении на срок от 1 года от $200 достигли 2,5% годовых, а от $3 млн – 3,1% годовых.

20 июля Россельхозбанк повысил ставки на 0,1–0,3 п. п. до 3,25–3,35% годовых (таковы ставки его трех- и четырехлетних вкладов). Это третье с мая повышение банком долларовых ставок.

Почему растут проценты

Рост процентов по вкладам в долларах аналитики и банкиры объясняют прежде всего увеличением стоимости долларовых ресурсов на международном рынке, а также дефицитом валютной ликвидности в банковском секторе.

Главная причина подъема ставок по долларовым депозитам для частных лиц – повышение ставки ФРС США, утверждают директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев и аналитик ИК «Фридом финанс» Валерий Безуглов. Последний раз ФРС США повышала ставку 13 июня текущего года – на четверть процентного пункта до 1,75–2% годовых, напоминает Безуглов.

«С начала года годовая долларовая ставка LIBOR в долларах выросла с 2,1 до 2,8%, а трехмесячная – с 1,7 до 2,35%, за последний год все ставки выросли более чем на 1 п. п.», – добавляет директор аналитического департамента компании «Локо-инвест» Кирилл Тремасов.

По словам Тремасова, росту ставок валютных вкладов также способствует ухудшение ситуации с долларовой ликвидностью у российских банков, в том числе из-за сезонного сокращения профицита счета текущих операций: чистый приток валюты в летний период может сократиться до $1–3 млрд в месяц против $10 млрд в месяц в январе – мае.

На дефицит валютной ликвидности в банковском секторе указали и аналитики Райффайзенбанка в опубликованном в минувший четверг обзоре.

Ставки будут выше

Аналитики уверены, что рост долларовых ставок и на мировом рынке, и по вкладам в российских банках продолжится.

«ФРС проведет еще минимум одно повышение ставки до конца текущего года – на четверть процентного пункта до 2–2,25% годовых. В результате этого стоимость долларовых заимствований продолжит расти, что отразится на ставках по долларовым депозитам в сторону дальнейшего увеличения», – говорит Безуглов.

Сейчас валютные вклады выглядят предпочтительней рублевых депозитов: ЦБ РФ продолжит постепенно снижать ключевую ставку, а ФРС и ЕЦБ будут повышать процентную ставку, считает Разуваев.

Поскольку долларовый цикл повышения ставки ФРС еще далек от завершения, поэтому лучше размещать долларовые накопления на относительно короткий срок, рекомендует Разуваев вкладчикам.

Правда, рост ставок долларовых вкладов в российских банках может быть заторможен действиями регулятора. Сегодня ЦБ объявил о повышении с 1 августа норм резервирования по обязательствам банков в иностранной валюте на 1 п. п. – до 7% по обязательствам перед физлицами и до 8% по прочим обязательствам. Информация об этом размещена на сайте регулятора.