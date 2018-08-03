Как банки завлекают клиентов во вклады при падающих ставках

Банки делают вид, что доходность депозитов чуть выше, чем есть на самом деле

Статья опубликована в № 4623 от 03.08.2018 под заголовком: Маленькие хитрости больших ставок

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Увидев высокий процент, люди не хотят разбираться, что за ним скрывается Андрей Гордеев / Ведомости

Немногие банки сейчас предлагают доходность вкладов выше 7% годовых. Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 по размеру депозитов физлиц во второй декаде июля составила 6,33% годовых, в июне опускалась до 6,05%. Такой доходностью вкладов привлечь клиента непросто, признают банкиры. Некоторые банки уже думают об альтернативах – растет количество предложений карт с процентами на остаток, а доходность накопительных счетов у некоторых банков сопоставима с доходностью депозитов, отмечает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

Однако для большинства вклад все еще остается основным способом вложения средств, и банки придумывают уловки, чтобы их депозиты казались более выгодными.