Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4623 от 03.08.2018 под заголовком: Маленькие хитрости больших ставок

Как банки завлекают клиентов во вклады при падающих ставках

Банки делают вид, что доходность депозитов чуть выше, чем есть на самом деле
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Немногие банки сейчас предлагают доходность вкладов выше 7% годовых. Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 по размеру депозитов физлиц во второй декаде июля составила 6,33% годовых, в июне опускалась до 6,05%. Такой доходностью вкладов привлечь клиента непросто, признают банкиры. Некоторые банки уже думают об альтернативах – растет количество предложений карт с процентами на остаток, а доходность накопительных счетов у некоторых банков сопоставима с доходностью депозитов, отмечает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

Однако для большинства вклад все еще остается основным способом вложения средств, и банки придумывают уловки, чтобы их депозиты казались более выгодными.

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