Долги россиян перед банками растут в два раза быстрее их зарплат

Население банкам кредитовать оказалось куда выгоднее, чем бизнес Денис Абрамов / Ведомости

Потребительские кредиты населению растут быстрее зарплат и сбережений, сообщило Минэкономразвития. В июне они выросли на 15,9% в годовом выражении после 15,1% в мае, а с устранением сезонности – более чем на 20%. При этом рост реальных зарплат в это же время замедлился до 7,2%, а вкладов россиян в банках – до 7,1% (с 7,6 и 7,7% в мае соответственно).

За все первое полугодие 2018 г. портфель кредитов населению вырос на 1,1 трлн руб. до 13,3 трлн, следует из данных ЦБ. Только Сбербанк за это время выдал потребительских кредитов на рекордные 714 млрд руб. – это на 74% больше, чем годом ранее, ВТБ дал населению 400 млрд руб. – на 32% больше, чем за тот же период 2017 г. Спрос населения на потребительские кредиты растет: инфляция после 2014 г. сравнительно низкая, ключевая ставка ЦБ стабилизировалась на невысоком уровне, ускорился рост зарплат, поясняет управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. С начала года ВТБ дважды улучшал условия по своим кредитным программам и увеличил выдачу кредитов на 17%, замечает вице-президент ВТБ Дмитрий Поляков.

Компании же, напротив, все активнее сберегают, пишет Минэкономразвития: в июне они увеличили вклады в банках на 8,3% в годовом выражении (месяцем ранее – на 6,5%). Выросли и их займы – но только на 2,8% к тому же периоду 2017 г., а с учетом корпоративных облигаций – на 3,3% (после роста в мае на 2,6 и 3,1% соответственно).

Банки сосредоточились на кредитовании населения – при текущем регулировании им это выгоднее, чем кредитовать бизнес, ­посетовал министр экономического развития Максим Орешкин (его цитирует «Прайм»). Такая ситуация беспокоит Минэкономразвития, говорит он и предлагает ЦБ сделать займы компаниям более выгодными для банков по сравнению с потребительскими. Представитель Минэкономразвития не ответил на запрос «Ведомостей» о том, выражал ли Орешкин как член набсовета Сбербанка озабоченность высокими темпами роста выданных им потребительских кредитов.

Розничное кредитование действительно восстанавливается быстрее корпоративного, отчасти потому, что в 2015–2016 гг. население активно сокращало задолженность перед банками, теперь же, когда зарплаты растут, а ставки достигли дна, снова стало ее наращивать, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Более заинтересованы в кредитовании людей банки и из-за санкций, продолжает она: если компания окажется под риском санкции, трудности могут возникнуть и с возвратом кредитов. Но рост потребительских кредитов в отличие от ипотеки практически исчерпан: уже взятые кредиты близки к 10% ВВП – восточноевропейским максимумам, предупреждает Орлова.

Потребительское кредитование начало восстанавливаться еще в прошлом году на фоне падающих доходов населения. Люди вынуждены увеличивать потребление за счет розничных кредитов, замечали аналитики РАНХиГС. В начале 2018 г., накануне выборов, зарплаты бюджетников стали стремительно расти: правительству необходимо было выполнить майские указы президента Владимира Путина и довести зарплаты учителей, врачей и ученых до 100–200% от средних по региону. Вслед за зарплатами росли и доходы населения – на 4,2–5,6% в годовом выражении в феврале – апреле. Но уже в мае – июне реальные доходы россиян вернулись к околонулевым темпам роста. Вслед за этим выросла доля россиян, ожидающих ухудшения материального положения своей семьи в течение следующего года, с 12% в мае до 22% в июне, а тех, кто ждет улучшения, – сократилась с 24 до 19%, свидетельствуют результаты опроса «ИнФОМа».

ЦБ уже снижает выгодность займов населения для банков: с 1 мая выросли коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам, а с 1 сентября регулятор повысит их снова – по займам, полная стоимость которых превышает 10% годовых. ЦБ рассматривает и другие предложения по стабилизации роста потребительского кредитования, говорил зампред ЦБ Василий Поздышев (его цитировало «РИА Новости»). Например, применять повышенные надзорные требования к банкам, потребительские кредиты у которых растут существенно быстрее, чем в среднем по рынку, или ограничивать рост у них таких кредитов, перечисляет представитель ЦБ. Интересно, по его словам, предложение банков ввести дифференцированные повышенные коэффициенты риска на потребительские кредиты – в зависимости от суммы кредита: на крупные займы, более 300 000 руб., больший коэффициент риска. Кроме того, с 2019 г. банки начнут регулярно рассчитывать показатель долговой нагрузки PTI, хотя применять его в регулировании ЦБ начнет не раньше 2020 г., добавляет представитель ЦБ.

Но высокорисковые заемщики активнее кредитуются в микрофинансовых организациях (МФО): по данным Национального бюро кредитных историй, МФО в апреле – июне выдали займов «до зарплаты» на 26,3 млрд руб. – на 23,8% больше, чем годом ранее. Уязвимые группы населения уже серьезно закредитованны, говорит главный аналитик ITS Wealth Management Георгий Окромчедлишвили, в дальнейшем существенного роста этих займов не предвидится. Но и заметного снижения тоже, для этого должен возобновиться стабильный экономический рост, заключает он.