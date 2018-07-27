ЦБ сохранил ключевую ставку

ЦБ взял паузу в снижении ключевой ставки с апреля Максим Стулов / Ведомости

Центробанк на заседании в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Регулятор третий раз подряд оставил ставку без изменений. Последний раз он снижал ее в конце марта. Такое решение было ожидаемым для рынка – ни один из 20 опрошенных Reuters аналитиков не ждал снижения ставки в июле. Интрига, по их мнению, заключалась лишь в намеках ЦБ на то, как изменится ставка до конца года.

Сохранив ставку на уровне 7,25% в июне, ЦБ четко дал понять, что решение правительства повысить НДС с 2019 г. замедлит переход к нейтральной денежно-кредитной политике (нейтральной ЦБ считает ставку в диапазоне 6–7%). До этого регулятор планировал завершить его в этом году.

Теперь ЦБ в своем заявлении указал, что «считает наиболее вероятным переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 г.». Проинфляционные риски усилились, сохраняется неопределенность относительно влияния повышения НДС на инфляционные ожидания населения, также не до конца понятно развитие внешних условий, пишет ЦБ.

По оценкам регулятора, сейчас денежно-кредитные условия близки к нейтральным и уже практически не оказывают сдерживающего влияния на динамику кредитования, спроса и инфляции. При этом с учетом запланированных налогово-бюджетных мер правительства потребуется некоторая степень жесткости денежно-кредитной политики, чтобы ограничить масштаб вторичных эффектов от повышения НДС и стабилизировать годовую инфляцию вблизи 4%, подчеркивает ЦБ.

ЦБ констатировал, что запас низкой инфляции на уровне 2,3% в годовом выражении при цели регулятора в 4% будет съеден повышением НДС, а потребительские цены начнут подстраиваться под рост налоговой нагрузки заранее. В результате регулятор ожидает ускорения инфляции в 2018 г. до 3,5–4% и до 4–4,5% – в следующем, к 4% инфляция вернется только в начале 2020 г.

Ускорение инфляции – не единственное негативное последствие решения повысить НДС, предупреждал ЦБ: в 2019 г. деловая активность может снизиться. Минэкономразвития уже понизило прогноз роста экономики в 2019 г. с 2,1 до 1,4%. ЦБ сохранил свой прогноз – 1,5–2%.

Потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки кажется исчерпанным, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: риски торговых войн и роста глобальных процентных ставок будут ускорять инфляцию в долгосрочной перспективе. ФРС США может повышать ставку агрессивнее, чем сейчас ожидает рынок, а инфляция в других странах из-за торговых войн может ускориться, и они будут вынуждены реагировать, предупреждает она. К концу 2018 г. возможности для снижения ставки на внутреннем рынке будут нейтрализованы этими внешними рисками, считает Орлова. Если ЦБ «повезет», он будет держать ставку неизменной, но, скорее, когда-то повысит ее с текущего уровня – хотя вряд ли это произойдет и в 2019 г., заключает она.

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