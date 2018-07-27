Экономика / Макроэкономика и бюджет

ЦБ сохранил ключевую ставку

Она вряд ли будет снижена до конца 2018 года, сообщил регулятор
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Центробанк на заседании в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Регулятор третий раз подряд оставил ставку без изменений. Последний раз он снижал ее в конце марта. Такое решение было ожидаемым для рынка – ни один из 20 опрошенных Reuters аналитиков не ждал снижения ставки в июле. Интрига, по их мнению, заключалась лишь в намеках ЦБ на то, как изменится ставка до конца года.

Сохранив ставку на уровне 7,25% в июне, ЦБ четко дал понять, что решение правительства повысить НДС с 2019 г. замедлит переход к нейтральной денежно-кредитной политике (нейтральной ЦБ считает ставку в диапазоне 6–7%). До этого регулятор планировал завершить его в этом году.

Теперь ЦБ в своем заявлении указал, что «считает наиболее вероятным переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 г.». Проинфляционные риски усилились, сохраняется неопределенность относительно влияния повышения НДС на инфляционные ожидания населения, также не до конца понятно развитие внешних условий, пишет ЦБ.

По оценкам регулятора, сейчас денежно-кредитные условия близки к нейтральным и уже практически не оказывают сдерживающего влияния на динамику кредитования, спроса и инфляции. При этом с учетом запланированных налогово-бюджетных мер правительства потребуется некоторая степень жесткости денежно-кредитной политики, чтобы ограничить масштаб вторичных эффектов от повышения НДС и стабилизировать годовую инфляцию вблизи 4%, подчеркивает ЦБ.

ЦБ констатировал, что запас низкой инфляции на уровне 2,3% в годовом выражении при цели регулятора в 4% будет съеден повышением НДС, а потребительские цены начнут подстраиваться под рост налоговой нагрузки заранее. В результате регулятор ожидает ускорения инфляции в 2018 г. до 3,5–4% и до 4–4,5% – в следующем, к 4% инфляция вернется только в начале 2020 г.

Ускорение инфляции – не единственное негативное последствие решения повысить НДС, предупреждал ЦБ: в 2019 г. деловая активность может снизиться. Минэкономразвития уже понизило прогноз роста экономики в 2019 г. с 2,1 до 1,4%. ЦБ сохранил свой прогноз – 1,5–2%.

Потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки кажется исчерпанным, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: риски торговых войн и роста глобальных процентных ставок будут ускорять инфляцию в долгосрочной перспективе. ФРС США может повышать ставку агрессивнее, чем сейчас ожидает рынок, а инфляция в других странах из-за торговых войн может ускориться, и они будут вынуждены реагировать, предупреждает она. К концу 2018 г. возможности для снижения ставки на внутреннем рынке будут нейтрализованы этими внешними рисками, считает Орлова. Если ЦБ «повезет», он будет держать ставку неизменной, но, скорее, когда-то повысит ее с текущего уровня – хотя вряд ли это произойдет и в 2019 г., заключает она.

Новость дополняется...

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике