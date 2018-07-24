Госдума приняла закон о повышении НДС

Повышение НДС временно замедлит экономику и ускорит инфляцию Евгений Разумный / Ведомости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении с 2019 г. ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Правительственную инициативу, как и повышение пенсионного возраста, поддержала лишь фракция «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против.

Минфин рассчитывает, что эта мера обеспечит федеральному бюджету дополнительные 633,5 млрд руб. в 2019 г., в 2020 и 2021 гг. – 678 млрд и 728 млрд руб. соответственно. Дополнительные деньги правительству нужны на исполнение нового майского указа президента Владимира Путина – увеличение финансирования инфраструктуры, демографической политики, здравоохранения и образования.

Повышение НДС разгонит инфляцию, однако удержит ее в 2019 г. в диапазоне 4–4,5%, признавало финансовое ведомство. Минэкономразвития, в свою очередь, ждет ускорения инфляции уже в этом году – до 3,1% к концу года, а также переход населения к модели потребления впрок товаров длительного пользования. Будущий рост ставки уже ухудшил инфляционные ожидания населения.

Опрошенные «Ведомостями» экономисты предостерегали, что рост налогов ударит по наиболее высокотехнологичным или и без того пострадавшим в кризис отраслям, особенно по машиностроению и строительству. По словам председателя думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, представители бизнеса заявляли депутатам, что оценивают повышение НДС как свой вклад в развитие страны.

Компенсировать бизнесу рост фискальной нагрузки правительство намерено ускоренным возмещением НДС экспортерам, а также снижением порога для ускоренного возврата НДС до 2 млрд руб. (сейчас воспользоваться им могут лишь компании с налогами не менее 7 млрд руб. за три года) и сокращением срока камеральных налоговых проверок.

Повышение НДС замедлит экономический рост с 1,9% в 2018 г. до 1,4% в 2019 г. (а ко II кварталу 2019 г. темпы могут упасть ниже 1%), рост инвестиций снизится с 3,5 до 3,1%, а реальных зарплат – с 6,3 до 1%, прогнозирует Минэкономразвития. Затем правительственные меры вместе с повышением пенсионного возраста должны ускорить экономику – до 2% в 2020 г. и 3,1% в 2021 г., а инвестиции в 2020 г. вырастут на 7,6%. В период 2021–2024 гг. рост ВВП должен превысить 3%.

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