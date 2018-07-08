Минфин оценил эффект для бюджета от повышения пенсионного возраста и НДС

В 2021 г. бюджетные вливания в Пенсионный фонд могут сократиться более чем на 150 млрд руб.

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Правительству осталось решить, как потратить собранные с экономики деньги (на фото министр финансов Антон Силуанов) Михаил Метцель / ТАСС

Минфин рассчитал, как скажется на бюджете повышение пенсионного возраста и НДС и сколько будет выделено на выполнение майского указа президента, следует из направленных в Госдуму Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019–2021 гг. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность подтвердили два федеральных чиновника.

На что именно будут потрачены дополнительные доходы, пока не ясно: структура расходов бюджета в документе консервируется. Бюджетный маневр в нем не прослеживается, констатирует директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова. Пока это только подходы к формированию проекта бюджета на следующие три года, расчеты еще многократно изменятся, успокаивает представитель Минфина и обещает ответы на эти вопросы в самом бюджете. Но закон о бюджете будет готовиться в том числе по итогам обсуждения этой – «предварительной» – версии, замечает Акиндинова.

И доходы, и расходы федерального бюджета серьезно растут по сравнению с действующим бюджетом на 2019–2020 гг. Доходы (также на них сильно влияет налоговая реформа в нефтяной отрасли) в 2019–2021 гг. увеличатся до 18,7, 18 и 17,2% ВВП вместо 15,1 и 14,8%. Расходы в следующие два года составят 16,9% ВВП (в законе пока менее 16%), затем снизятся до 16,7%.