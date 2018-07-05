От редакции
Статья опубликована в № 4602 от 05.07.2018 под заголовком: Рост в дымке будущего

Почему сложно поверить оптимистам из Минэкономразвития

В оптимистичный прогноз роста экономики заложена стопроцентная реализация майского указа — в противном случае ВВП будет расти куда скромнее
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В ближайший год россиянам придется затягивать пояса, сообщило вчера Минэкономразвития в презентации «Картины экономики», посчитав предполагаемое влияние на экономику повышения НДС, пенсионного возраста и реализации майского указа 2018 г., – зато потом ситуация ощутимо улучшится. И если пессимистичная часть прогноза, видимо, вполне реалистична, то оптимистичная – не очень, потому что ее исполнение возможно только при условии полной реализации указа и полноценного эффекта от предложенных президентом мер, а это как минимум не очевидно.

2019 г., пишут авторы презентации Минэкономразвития, будет «достаточно сложным» с точки зрения адаптации к принятым решениям властей в области бюджетно-налоговой политики. Повышение НДС до 20% приведет к росту инфляции на 1,3 п. п. до 4,9%, так как доля товаров и услуг, облагаемых этим налогом, составляет в потребкорзине 76%. Одновременно произойдет снижение реальных темпов роста зарплат с 6,3% в 2018 г. до 0,8% в 2019 г., в том числе из-за эффекта базы – в 2018 г. они росли предвыборными темпами (уровень реальных доходов при этом в презентации вовсе не указан – видимо, чтобы не портить «Картину»). Все это при вероятном откладывании запуска государственных инвестпроектов приведет к замедлению роста ВВП до 1,4% (в 2018 г., по уточненному прогнозу Минэкономразвития, – 1,9%, в мае было 2,2%).

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