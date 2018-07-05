Экономика / Макроэкономика и бюджет

Минэкономразвития ждет ускорения экономики от повышения пенсионного возраста

В 2019 г. оно ждет 300 000 новых работников, некоторые эксперты – столько же новых безработных
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Повышение пенсионного возраста и улучшение здоровья населения ускорят экономический рост в 2019–2024 гг. на 1,3 процентного пункта, поделилось Минэкономразвития в «Картине экономики» обновленным прогнозом социально-экономического развития. Уже в следующем году численность занятых вырастет на 300 000 человек, а к 2024 г. – на 1,8 млн по сравнению со сценарием без повышения пенсионного возраста, прогнозирует министерство. На сколько именно ускорит экономику повышение пенсионного возраста, а на сколько – улучшение здоровья людей, представитель министерства не уточнил. По его словам, эффект будет «синергетическим».

Работа для этих людей найдется, обещает Минэкономразвития: спрос на труд вырастет благодаря «динамичному экономическому росту», распространению интернета и новых форм занятости. В результате безработица даже снизится с 5,2% в 2017 г. до 4,6% в 2023–2024 гг.

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