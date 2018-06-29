Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4598 от 29.06.2018 под заголовком: Точечная стимуляция

ЦБ рассказал, как будет стимулировать приток капитала в реальный сектор экономики

Стимулы могут не подействовать, преду­преждают эксперты
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Ускорить рост инвестиций по итогам послания Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил не только премьеру Дмитрию Медведеву, но и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. К середине июля они должны представить ему план, как увеличить долю инвестиций в ВВП с 21,2% в 2017 г. до 25%. Такое поручение (25% ВВП в 2015 г. и 27% – в 2018-м) он, правда, давал еще в майских указах 2012 г., но выполнить его не удалось – украинский кризис, санкции и падение цен на нефть привели к рецессии.

Чтобы выполнить указ в этот раз, инвестиции должны расти на 6% ежегодно с 2020 г., оценил министр экономического развития Максим Орешкин. В среду он представил план, как это сделать: частично профинансировать инвестиции через Фонд развития, нарастить банковское корпоративное кредитование, стимулировать людей больше сберегать, а компании – инвестировать.

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