Инфляционные ожидания россиян взлетели в преддверии роста НДС Максим Стулов / Ведомости

Скачок цен на бензин и обещание правительства повысить налоги оказались сильнее умеренно жесткой политики Центробанка: в июне инфляционные ожидания россиян подскочили до уровня сентября – октября прошлого года: 9,8% после 8,6% в мае, сообщил регулятор. Их снижение откладывается, пишет ЦБ в обзоре.

Судя по опросу «ИнФОМа», в июне на рост цен на бензин жаловалось вдвое больше людей, чем в мае, т. е. более половины опрошенных. И хотя топливо, по прогнозу ЦБ, больше дорожать не будет, уже произошедший скачок в ближайшие месяцы будет разогревать ценовые ожидания населения. В дальнейшем снижение топливных акцизов все же подействует и инфляционные ожидания стабилизируются, обещает ЦБ. Снизить акцизы правительство было вынуждено после скачка цен на бензин, спровоцированного во многом прошлым решением эти акцизы повысить.

Ускоряет ожидания роста цен и анонсированное властями на 2019 г. повышение НДС с 18 до 20%, пишет ЦБ. Регулятор уже ощущает связанное с этим инфляционное давление, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева (ее цитирует «Интерфакс»). С 11 до 18% выросла доля людей, которые ждут ускорения роста цен в ближайшие 12 месяцев, с 20 до 35% – доля заявивших о сильном росте цен в прошлом месяце и с 9 до 19% – ожидающих его в следующем месяце. Люди также стали чаще жаловаться на ухудшение благосостояния из-за растущих расходов. Рост НДС скорее должен сказаться на ожиданиях аналитиков и экспертов, а на ожидания населения значительно сильнее влияет скачок цен на бензин, считает заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир Бессонов.

Наблюдаемая россиянами инфляция выросла до 10,6% с 9,2% в мае. При этом официальная инфляция в годовом выражении в июне замедлилась до 2,3% с 2,4% в марте – мае. Население всегда ожидает примерно того же роста цен, который, по его ощущениям, был в последнее время, говорит Бессонов. Но и те и другие ожидания сильно завышены, продолжает он: если бы рост цен действительно был столь стремительным, доходы населения упали бы в несколько раз. Население традиционно более чутко реагирует на рост цен, чем на их снижение: хотя в июне снижались цены на некоторые фрукты и овощи, это на ожиданиях россиян практически не сказалось в отличие от скачка цен на бензин, пишет ЦБ.

Опросные инфляционные ожидания на год вперед фиксируют текущие изменения валютного курса и цен на самые востребованные товары, замечает главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков. Сам ЦБ обращается к альтернативным индикаторам – ожиданиям предприятий и рынка, продолжает он. Ожидания экспертов в отличие от ожиданий населения вполне соответствуют оценкам темпов инфляции, поддерживает Бессонов. Доверие населения к денежно-кредитной политике ЦБ гораздо точнее отражают инфляционные ожидания на три года вперед, считает Исаков. Однако и долгосрочные ожидания россиян ухудшились, отмечает ЦБ: доля тех, кто считает, что через три года инфляция значительно превысит 4%, в июне выросла с 39 до 46%.