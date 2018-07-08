Регионы не торопятся одобрять пенсионную реформу
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До 17 июля регионы должны представить в Госдуму свои отзывы на законопроекты о повышении пенсионного возраста. Правительство внесло их в Думу 18 июня, перед первым чтением документы отправили в рассылку для обсуждения в регионах.
Как следует из информации на сайтах региональных парламентов, пока положительные отзывы направили в Думу лишь 19 из них: это законодательные органы Коми, Крыма, Мордовии, Северной Осетии, Красноярского, Пермского и Хабаровского края, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Московской, Мурманской, Новгородской, Саратовской, Сахалинской, Тамбовской и Тульской областей, а также Санкт-Петербурга. Провели предварительное обсуждение, но еще не вынесли заключений парламенты Карелии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, Приморского и Ставропольского края, Архангельской, Астраханской, Иркутской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской и Томской областей. При этом врио губернатора Магаданской области единоросс Сергей Носов заявил, что реформа должна учитывать особенности проживания в условиях Крайнего Севера.
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