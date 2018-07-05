Политика / Социальная политика

Кремль активизирует работу по пиар-сопровождению пенсионной реформы

Время для контрпропаганды упущено, считают эксперты
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В администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с объявлением о предстоящей пенсионной реформе, рассказали «Ведомостям» несколько близких к Кремлю человек. Один из них уточнил, что штаб работает уже около двух недель, но отказался сказать, кто в него входит. Администрация привлекла к решению проблемы негативного информационного фона реформы пул экспертов и политтехнологов, с которыми сейчас работает, тему планируют отыгрывать в самое ближайшее время, говорят еще два собеседника, близких к Кремлю. Это давняя практика, администрация при любом руководстве традиционно обращается к экспертам, в том числе для содействия в решении конкретных проблем, добавляет один из них.

Штаба как такового не будет, будет стандартная проектная работа по теме пенсионной реформы, возражает другой собеседник, близкий к администрации: «Менеджерить будет администрация – внутриполитический блок, все управления так или иначе поучаствуют. Свои обсуждения идут в правительстве, Госдуме, «Единой России». Еще один собеседник, близкий к администрации, говорит, что совещания идут с конца мая, эксперты представляли свои предложения.

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