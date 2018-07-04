Почему власть не боится поднимать пенсионный возраст

Фиксируемое социологическими службами падение рейтинга президента интересно не столько общими показателями, сколько своей содержательной частью: президент вполне определенно разочаровывает свой ядерный электорат – немолодых и небогатых работающих россиян старших возрастных групп, для которых социальная функция государства наиболее важна. Обратная сторона такова, что именно благодаря пенсионной реформе именно эти категории граждан окажутся в еще большей зависимости от власти и, скорее всего, будут вынуждены ходить на избирательные участки и отчитываться о голосовании перед начальством.

Вопреки расхожему мнению пенсионеры вовсе не основной электоральный ресурс существующей власти и они далеко не так лояльны ей, как многие привыкли думать, во всяком случае потенциально. Каждое новое поколение выходящих из трудоспособного возраста сограждан все более удаляется от карикатурного образа малообразованной деревенской бабушки, готовой голосовать за кого скажут. Современные пенсионеры активны, образованны и знают свои права. Но самое главное – они более свободны, чем работающие сограждане, потому что у них уже нельзя отобрать источник дохода. Несмотря на консерватизм и специфическую политическую культуру, пенсионеры столь же неудобны власти, как и молодежь: способов принудить их к походу на избирательный участок не так много. Банальный подкуп через чаепития и раздачу продуктовых наборов работает весьма ограниченно, кроме того, это дорого и хлопотно. На муниципальных выборах такая схема дает эффект, но для федеральных кампаний логистика оказывается слишком сложной, а затраты – существенными. Поэтому важнейший способ работы с пенсионерами – телевизионная агитация, и, если по каким-то причинам доверие к ней будет утрачено и в этой социальной группе, она вполне может стать если не оппозиционной, то нелояльной. Между прочим, самые страдающие от потенциальных реформ поколения – это как раз дети тех, кому сегодня 70 и больше лет, т. е. те люди, с которыми пенсионеры общаются и от кого получают альтернативную телевизору информацию о жизни в стране. Наконец, нельзя забывать о таком печальном факте, как смертность: долгожителей в России не так много, а уровень здравоохранения отнюдь не способствует излишней бодрости большинства наших пенсионеров.

Совсем другое дело – работающие люди предпенсионного возраста. Именно они сейчас важнейший ресурс власти: именно они самые социально уязвимые, их удобнее всего контролировать и принуждать к любым политическим мероприятиям. В такой логике, несколько миллионов новых граждан предпенсионного возраста, совершенно зависимых от милостей работодателя (в условиях России зависимого в большинстве случаев от власти), позволят и вовсе не обращать внимания на протестное поведение части более молодых сограждан и раз за разом получать нужный процент на всех выборах. То есть, проведя намеченную реформу, власть не просто решит свои экономические проблемы, но и укрепит свою электоральную базу – введет в уязвимое, а потому зависимое состояние еще больше граждан.

Парадоксально, но гораздо более разрушительным для власти стал бы отказ от реформы ради сиюминутного спасения президентского рейтинга и своего популистского имиджа: радость от того, что все осталось как было, не может длиться долго и неизбежно сменится еще большим разочарованием на фоне кризиса социальной системы во вполне обозримом будущем. Впрочем, явный отказ от популизма и ставка на принуждение в политической жизни тоже не могут пройти совсем безболезненно: победы на выборах путем мобилизации электората возможны только в условиях благожелательной пассивности большинства населения, которая невозможна без успокоительной демагогии о стабильности и заботливом государстве.

В любом случае, определяясь со своим отношением к предлагаемым реформам, надо отдавать себе отчет в том, что речь идет не только об экономике, но и о политике, а по факту – о консервации нынешней системы.

Автор — политолог