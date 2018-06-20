Мнения / Аналитика / Политический дневник
Статья опубликована в № 4591 от 20.06.2018 под заголовком: Когда есть о чем поговорить, но не с кем

Когда есть о чем поговорить, но не с кем

Пенсионная реформа требует публичной дискуссии, но власть к диалогу не стремится
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Федор Крашенинников

Анонсированная правительством пенсионная реформа демонстрирует не столько покорность общества и его неспособность к спонтанным протестам, сколько омертвление всей политической системы в России. Несмотря на очевидную остроту пенсионной темы, среди системных политических сил не нашлось никого, кто захотел бы, а самое главное – смог бы выступить против предлагаемых правительством реформ и заработать на этой ситуации политический капитал. Вполне возможно, что пенсионная реформа будет стремительно проведена через парламент и вступит в силу раньше, чем о ней вообще узнают те, по кому она больнее всего ударит.

Для того чтобы люди имели представление о происходящих в экономике и политике процессах и их влиянии на свою жизнь, необходима постоянная публичная дискуссия власти и общества. В свою очередь, содержательная дискуссия невозможна без оппозиции, т. е. легально существующих и уважаемых в том числе и властью противников предлагаемых ею решений, готовых аргументированно возражать, снова и снова публично требовать ответов на самые неудобные вопросы, а в случае недостижимости компромисса способных призвать своих сторонников к уличным протестам, организовать и возглавить их, – причем без риска преследования. Кроме того, необходимы и площадки, на которых могут происходить такие дискуссии, – именно для этого умными людьми были придуманы парламент и политические ток-шоу на общенациональном телевидении. Но главное – политики должны бояться разочаровать своих избирателей и проиграть будущие выборы. Надо ли говорить, что в современной России парламент уже давно не место для дискуссий, тем более не место для них политические программы федеральных каналов, а прямой связи между персональным составом правительства, его программой и итогами выборов нет, при том что радикальные критики власти к выборам не допускаются вовсе.

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