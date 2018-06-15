В Кремле опасаются протестов из-за повышения пенсионного возраста

В зависимости от остроты реакции власти могут смягчить параметры реформы или ограничиться их разъяснением

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Опасения администрации понятны, но сейчас протестов не будет – нынешних пенсионеров реформа уже не волнует, а будущие о пенсии еще не думают Аднрей Гордеев / Ведомости

Управление президента по внутренней политике собирает и анализирует поступающую из регионов информацию о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к Кремлю. Власти обеспокоены возможными протестами, знает другой источник, близкий к администрации президента. Обсуждаются разные способы минимизации негативной реакции населения, сказал один них, но какие именно, не уточнил.

По словам другого собеседника «Ведомостей», в зависимости от остроты реакции людей власти могут даже пойти на смягчение параметров реформы: возможно снижение предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода. О таких возможных уступках властей «Ведомостям» говорил эксперт, знакомый с ходом обсуждения реформы в правительстве. Смягчение параметров реформы определенно произойдет, убежден другой близкий к Кремлю человек: это стандартный ход – внести в Госдуму наиболее жесткий вариант, а затем немного смягчить его, чтобы успокоить общественность.