Правительство начало сокращать долю пенсионеров среди россиян

Правительство нашло способ справиться с дефицитом Пенсионного фонда Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Власти долго готовились к повышению пенсионного возраста и наконец решились, заявил вчера председатель правительства Дмитрий Медведев. Правительство одобрило законопроект, по которому пенсионный возраст у россиян начнет повышаться уже со следующего года. Нынешний возраст выхода на пенсию установлен еще в 1930-е гг., напомнил Медведев, с тех пор продолжительность жизни существенно выросла – почти до 73 лет, а сейчас в стране созданы условия для увеличения продолжительности жизни до 80 лет. Пенсионеров все больше, а доля трудоспособных россиян сокращается и, если пенсионный возраст не повысить, пенсионная система разбалансируется так, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства, пугал председатель правительства. А если повысить, можно увеличить размер пенсии и поднять уровень жизни в стране.

В 2020 г. пенсионный возраст составит 61 год для мужчин и 56 лет для женщин, а затем будет каждые два года увеличиваться на год: в 2024 г. – 63 и 58 лет, в 2028 г. – 65 и 60 лет. С этого момента мужской возраст выхода на пенсию повышаться перестанет – если не случится новой реформы, а женский продолжит – вплоть до 63 лет в 2034 г. Таким образом, последствия повышения испытают на себе мужчины, родившиеся в 1959 г. и позже, и женщины, родившиеся в 1964 г. и позже.

Власти считают такой переходный период длительным и полагают, что он смягчит негативный эффект от повышения пенсионного возраста. Медведев назвал еще одно «послабление»: если у человека большой трудовой стаж – 40 лет у женщины или 45 у мужчины, – он сможет выйти на пенсию на два года раньше. То есть, чтобы мужчине выйти на пенсию в 63 года, ему надо непрерывно работать с 18 лет.

Люди, которым полагается досрочная пенсия, – работники вредных и опасных производств, многодетные матери, инвалиды, чернобыльцы – пока что будут выходить на пенсию по прежним возрастным нормам. Военнослужащих и сотрудников силовых структур повышение пенсионного возраста также не касается, заверила вице-премьер Татьяна Голикова.

Судя по заявлениям Медведева, индексацию пенсий могут увеличить вдвое, рассуждает директор НИФИ Минфина Владимир Назаров: премьер говорил, что выплаты тем, кто уже вышел на пенсию, будут увеличиваться на 1000 руб. ежегодно, а сейчас они растут менее чем на 500 руб. в год.

Обсуждается индексация, при которой размер пенсии увеличивается на 2 процентных пункта быстрее, чем инфляция, говорит федеральный чиновник.

Большой вопрос, как выгоду от повышения пенсионного возраста поделят между пенсионерами и бюджетом, продолжает Назаров, скорее приоритет – повышение пенсий.

Но оно должно быть равномерным, настаивает Назаров: в 2019 г. на пенсию не выйдут мужчины 1959 года рождения и женщины 1964-го, это обеспечит бюджету большую экономию, можно будет позволить и большую индексацию. Но когда в 2020 г. все они выйдут на пенсию, никакой экономии не будет. Правительству надо придумать, как сгладить индексацию, не повышать пенсию один год на 8%, а в другой – на 3% и чтобы к концу переходного периода у него остались деньги на повышение пенсий, предупреждает Назаров.

Повышение пенсионного возраста призвано улучшить благосостояние пенсионеров, но индексировать пенсии работающим пенсионерам, по словам вице-премьера Голиковой, правительство не планирует. Президент Путин на прямой линии в июне заявлял, что этот вопрос нужно проработать. В 2017 г. Россия вошла в пятерку худших в мире стран для жизни людей пенсионного возраста, по данным глобального пенсионного индекса Natixis Global Asset Management.

Сейчас на рынке труда баланс, повышение пенсионного возраста обеспечит приток дополнительных работников, рассуждает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов: повысится конкуренция во всех секторах экономики, прежде всего в бюджетном, обрабатывающей промышленности и торговле, сельском хозяйстве. Молодым специалистам будет трудно найти рабочие места. Правда, и сейчас каждый второй безработный в России – человек 20–30 лет, заявила Голикова. Возрастные работники при избытке рабочей силы дольше остаются безработными, продолжает Сафонов, многим требуется новая квалификация, но бесплатно переобучать возрастных сотрудников государство не планирует. И даже если возрастной сотрудник сможет пройти программу дополнительного образования, у работодателя нет стимула это компенсировать и повышать зарплату сотрудникам, которым до пенсии осталось всего пять лет, говорит Сафонов.

Рынку труда особых проблем повышение пенсионного возраста не создаст, спорит Назаров: сейчас с него уходит очень большое послевоенное поколение, а выходит малочисленное поколение 1990-х гг. Из-за этого, по его расчетам, мы каждый год будем терять около 1% рабочей силы, образуется дефицит трудовых ресурсов. Повышение пенсионного возраста закрывает этот дефицит лишь наполовину, полагает Назаров. К тому же 60% населения продолжает работать и в первый год пенсионного возраста. В отдельных регионах возможен рост безработицы, допускает он, но скачка в 2019 г. не будет, успокаивает Назаров.

Главное, что дает повышение пенсионного возраста, – возможность увеличить пенсии людям старших пенсионных возрастов, это гораздо важнее фискальных выгод, замечает ректор Академии народного хозяйства при президенте России Владимир Мау. Исторически модель пенсионной системы предполагала, что пенсионный возраст превышает ожидаемую продолжительность жизни. Когда она создавалась, в Великобритании и Германии пенсионный возраст был 70 лет, а продолжительность жизни – 45–50 лет. В СССР в 1930-е гг. продолжительность жизни была 43 года, а возраст выхода на пенсию – 55–60 лет. Сейчас продолжительность жизни в России – 73 года, поэтому и предполагается, что пенсионный возраст должен быть выше, рассуждает Мау: «Если мы хотим, чтобы пенсия была достойной, как в прошлом, не меняя модели, то пенсионный возраст надо повысить до 80 лет – но, понятно, это абсурд».

Альтернативные повышению пенсионного возраста варианты очевидны, считает он: существенно повысить налоги, усилить перераспределение в бюджете в пользу Пенсионного фонда или согласиться, что реальные пенсии будут все более отрываться от зарплаты. «В конечном счете все это вопросы политического выбора», – заключает Мау.

Повышение пенсионного возраста было неизбежно, но решает локальные проблемы российской экономики – например, увеличит трудовые ресурсы, заявил экс-министр экономики, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин (цитата по «Интерфаксу»). А нужны всеохватывающие реформы: судебная, снижение доли государства в экономике и повышение конкуренции, в том числе политической, перечислил Ясин.