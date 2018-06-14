К чему приведет повышение пенсионного возраста

Политологи считают, что это вызовет раздражение в обществе, но протестов не будет

Политологи считают, что повышение пенсионного возраста вызовет раздражение в обществе, но протестов не будет Максим Стулов / Ведомости

Правительство в четверг одобрило повышение пенсионного возраста россиян. Менять его собираются постепенно начиная с 2019 г. В результате к 2034 г. пенсионный возраст женщин повысится с текущих 55 лет до 63 лет. Возраст выхода на пенсию мужчин вырастет с текущих 60 до 65 лет к 2028 г.

Александр Пожалов, директор по исследованиям Института социально-экономических и политических исследований

«Внесение законопроектов по повышению пенсионного возраста и повышению НДС в середине июня связано с особенностями бюджетного цикла и жесткими сроками, которые поставлены перед правительством по реализации майского указа. Возможно, есть определенный расчет, что в летний период у общества падает интерес к политике и эта однозначно неприятная для большинства россиян новость не будет быстро осознана как негативная. Однако осенью в регионах крупный цикл выборов, и если «Единая Россия» и правительство сейчас не будут заниматься информационным сопровождением реформы, то этим займется парламентская оппозиция, которой тоже нужно участвовать в выборах. Если летом общество реформы не заметит, то осенью, когда закон будет приниматься во втором чтении, негативное восприятие неожиданно свалившейся на население реформы усилится, это совпадет с традиционным для осенних месяцев снижением социального оптимизма и ростом недовольства властями.

Но поскольку повышение пенсионного возраста не приведет к ухудшению жизни людей «здесь и сейчас», вряд ли реформа вызовет открытый социальный протест. Стимулами для протестных выступлений являются конкретные ущемления прав, вроде необъяснимого роста платежек за ЖКХ или свалок. Однако в среднесрочной перспективе реформа понизит уровень доверия общества ко всем институтам власти - возможно, кроме президента. О повышении пенсионного возраста объявил Медведев, однако большая часть россиян, по опросам, и так недовольна переназначением Медведева, и это уже привело к снижению рейтингов власти за месяц на 4-5%. Повышение пенсионного возраста обсуждается властями в кулуарах много лет, но обществу пока так и не представили позитивных аргументов в его пользу и конкретные группы населения, которые выиграют от реформы. Из соцопросов о пенсионной реформе видно, что у людей устоялось негативное представление, что эта реформа связана только с дефицитом средств у государства и стремлением властей его компенсировать из карманов людей. Кроме того, это наложится на другие негативные и при этом осязаемые решения - рост цен на бензин, повышение НДС, которое подхлестнет инфляционные ожидания, тарифы ЖКХ продолжат расти из-за «мусорной» реформы. Все это в совокупности будет воспринято как решение властью бюджетных проблем за счет людей. Это будет проявляться в протестном голосовании на выборах и снижении рейтингов власти.

На прямой линии президент ушел от формулирования своей позиции по поводу реформы, поэтому у патерналистов остается надежда, что в случае неблагоприятной динамики Владимир Путин вмешается и как-то смягчит реформу, покажет, что слышит конкретные беспокойства россиян из-за повышения пенсионного возраста, которые игнорирует правительство».

Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика»

«Реформа имеет шансы несколько потеряться в информационной повестке на фоне открытия чемпионата мира по футболу. Дальше негативный фон будет зависеть от нюансов схемы реформы - в частности, почувствует ли большинство граждан, что это их пока почти не касается, или люди задумаются об ущемлении своих прав, в том числе поскольку это наложится на общую негативную волну, связанную, например, с ростом цен на бензин. Другое дело, что лето не самое удачное время для протестов, да и их проведение ограничено из-за ЧМ-2018.

Никто из политических субъектов не стремится демонстрировать политическую волю к повышению пенсионного возраста, в том числе и президент. Если недвусмысленная политическая поддержка президента не будет получена, то политического веса правительства может оказаться недостаточно для легкого проведения этих инициатив. Протестов по поводу этой реформы власть не ожидает, но любые подобные события спонтанны, как это было с экологическими выступлениями. Очевидно, что температура общественного мнения в последние полтора месяца растет. С другой стороны, в обществе нет представления, что протесты могут привести к результатам».

Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги

«Правительство заработало, и первым шагом становится пенсионная реформа, уже пора. Политические последствия реформы будут скорее всего спекулятивного характера. Кто-то в Госдуме начнет выступать против, это хороший повод размяться для коммунистов. Может, даже кто-то из «Единой России» выступит. Возбудится кто-то из оппозиции – вот Алексей Навальный уже написал про это. Понятно, что повышать пенсионный возраст надо, деваться некуда. Ясно, что это не самая болезненная мера, которая будет медленно внедряться. Ее даже непопулярной нельзя назвать».

Андрей Колядин, политолог

«В представлении авторов реформы, все заняты футболом, а не пенсионным законодательством, поэтому лучшего дня для ее объявления не придумаешь. Реформа выгодна руководству страны, потому что позволяет собирать с работающих людей ресурсы и использовать их для затыкания дыр в бюджете, однако она же повышает риски недожития потенциальных пенсионеров до пенсии.

Надо бы решить ряд других проблем. Например, снижение уровня зарплаты — если во всем мире работники от 49 лет получают наиболее высокие зарплаты, их ценят как профессионалов, то в России зарплата у людей такого возраста падает. Существует скрытая безработица, потому что людей от 50 лет не слишком охотно берут на работу. Плюс многие в этом возрасте становятся инвалидами по здоровью. Все эти проблемы в довершение к увеличению пенсионного возраста могут сказаться на социальном самочувствии граждан. Вместо того чтобы сократить число чиновников, обеспечивающих работу Пенсионного фонда, или заставить работать фонд национального благосостояния, который призван увеличивать доходность Пенсионного фонда, но почему-то является убыточным, мы идем по самому простому пути.

Реформа вызовет раздражение в обществе. Люди хотели бы жить лучше, да не получается. Вряд ли они что-то будут делать, на выборах президент получил серьезный карт-бланш на все реформы, поэтому недовольство будет накапливаться и прорвется при возникновении других кризисных явлений. Экономика и политика так устроены, что развиваются по спирали - кризисы сменяют депрессии, депрессии сменяют взлеты. Рано или поздно мы дойдем до ситуации, когда общество начнет лихорадить, и тогда это станет дополнительным фактором раздражения».

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