Как и зачем власти собираются умножать человеческий капитал

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Без перемен на рынке труда число занятых в возрасте 26–30 лет сократится к 2030 г. на 43%, подсчитала ВШЭ Виктор Гусейнов / PhotoXPress

В ближайшие шесть лет чиновники будут создавать «Россию для людей», пообещал президент Владимир Путин после четвертой инаугурации и подкрепил свои слова новым майским указом, обозначившим приоритетом демографию, образование, здравоохранение, развитие городской среды, безопасные автодороги. Расходы на человеческий капитал и инфраструктуру особенно важны для экономического роста, настаивал Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, предлагая к 2024 г. увеличить траты бюджета на образование и здравоохранение на 0,8 и 0,7% ВВП соответственно.

Власти рекомендациям вняли: на развитие здравоохранения правительство в следующие шесть лет готово ежегодно выделять дополнительно от 200 млрд до более 300 млрд руб., на развитие образования – 140–150 млрд до 2021 г., говорит федеральный чиновник.

Развитию образования и здравоохранения Путин в своем указе уделил особое внимание: поручил снизить смертность трудоспособных россиян, в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, обеспечить повсеместную доступность первичной медицинской помощи, увеличить число врачей, сосредоточиться на профилактике и пропаганде здорового образа жизни, развитии новых медицинских технологий. В области образования президент предложил уделить внимание созданию системы патроната для дошкольников, раннему выявлению талантов, модернизации системы профессионального образования и повышению квалификации учителей; для взрослых он поручил создать систему переобучения и переподготовки. Свое высшее образование Россия должна активнее экспортировать, а по качеству общего войти в первую десятку стран, считает Путин.

Образование и здравоохранение войдут в число 12 приоритетных национальных проектов, которые правительство разработает к октябрю. По данным «Коммерсанта», в области здравоохранения в 2019–2024 гг. больше всего денег – от 117 млрд до 193 млрд руб. в разные годы – власти готовы выделять на борьбу с онкологическими заболеваниями, а также на лечение сердечно-сосудистых заболеваний и цифровизацию здравоохранения. В образовании самые большие инвестиции планируются на достройку новых школ и общежитий и цифровизацию учебников и учебных курсов.

Зачем инвестировать в человека

Экономика согласно указу Путина должна расти темпами выше мировых и стать одной из пяти крупнейших в мире. Мировая экономика, по прогнозу Всемирного банка, в 2018–2020 гг. будет расти в пределах 3,1%, российская – 1,8%. Без увеличения инвестиций в человеческий капитал и инфраструктуру добиться роста быстрее 2% в год вряд ли удастся, писали аналитики РАНХиГС. Не ждет более быстрого роста и ЦБ. Прогноз Минэкономразвития – рост в пределах 2,3%, но и эта оценка будет уточняться в новом макроэкономическом прогнозе.

Из-за структурных проблем ВВП стал замедляться еще до падения цен на нефть и введения американских санкций, писал Кудрин, теперь же ситуацию усугубляет демографическая яма: в прошлом году сократилась численность рабочей силы. Без перемен на рынке труда, в образовании, пенсионной и миграционной политике число занятых в возрасте 26–30 лет в 2030 г. сократится на 43% по сравнению с 2015 г., аналогичное по масштабам падение численности будет и среди 31–35-летних работников, отмечалось в докладе к XIX конференции Высшей школы экономики «Как увеличить человеческий капитал и его вклад в экономическое и социальное развитие».

Хотя рабочая сила сокращается, но можно повысить ее качество и производительность. Увеличение инвестиций в человеческий капитал вместе с остальным пакетом реформ ЦСР повысит производительность труда и ускорит российскую экономику до 4% в 2026–2030 гг., заявлял Кудрин. Если бы Россия эффективнее распределяла расходы бюджета в 2011–2017 гг., уже сегодня экономика росла бы быстрее, указывали Кудрин и директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель в «Вопросах экономики». За это время расходы на образование снизились с 3,7 до 3,5% ВВП, на здравоохранение и спорт – с 3,5 до 3,3%, а на оборону выросли с 2,5 до 3,1% – из-за такого перераспределения экономика, по их оценке, ежегодно теряет 0,3 процентного пункта роста ВВП.

Проблема ускорения роста через инвестиции в знания и умения людей не уникально российская. Глобальный экономический рост в ближайшие годы также будет замедляться, особенно в развивающихся странах, отмечал Всемирный банк в последнем отчете о перспективах развития мировой экономики: производительность труда растет все медленнее, население стареет. Если ничего не предпринимать, мировая экономика в следующие 10 лет замедлится на 0,2 п. п., предупредил банк, необходимо увеличивать человеческий капитал, увеличивать занятость. Если развивающиеся страны с помощью реформ смогут в 2018–2027 гг. в среднем увеличить число выпускников средних школ на 5%, охват населения средним, профессиональным и высшим образованием – на 7%, а ожидаемую продолжительность жизни – на 2,5 года, потенциальный рост ВВП в них увеличится на 0,2 п. п., а неравенство населения по уровню доходов снизится.

Инвестиции в человеческий капитал действительно ускорят экономику, правда, ждать придется долго, предупреждает МВФ. Так, рост расходов государства на школы лишь спустя 24 года превосходит по результативности рост вложений в строительство дорог – зато превосходит существенно. Первые же девять лет траты на школы могут, напротив, замедлять ВВП, указывает МВФ, поэтому власти не горят желанием вкладываться в образование и здравоохранение.

Российской медицине в ближайшие годы нужно совершить прорыв по продолжительности жизни: президент в указе потребовал увеличить ее до 78 лет к 2024 г. Этому многое мешает: мало ресурсов, отсталые технологии, недостаток первичной медико-санитарной помощи и квалификация медицинских кадров, перечислено в докладе Высшей школы экономики. Суммарно государственные и частные инвестиции на здравоохранение в России в последние годы составляли 5–6% ВВП, это уровень развивающихся стран: в Бразилии – 8–9%, Китае – 5%, Индии – 4%. А вот госрасходы на здравоохранение в России в последние годы были заметно ниже расходов стран ЕС и ОЭСР (3,2–3,4% ВВП против 7,2 и 6,5% соответственно). Требования к качеству медицинской помощи у населения растут, технологии дорожают – государство должно или увеличить финансирование медицины почти вдвое к 2024 г. и втрое к 2035 г., или разделить эти траты с бизнесом и населением, или готовиться к недовольству населения, предупреждали авторы доклада.

Расходы на образование в 2010–2015 гг. не достигали и 4% ВВП против в среднем около 5% ВВП в странах ЕС, оценивают эксперты Высшей школы экономики.