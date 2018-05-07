Старение населения приводит к росту производительности индустрий

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Замена работников роботами может помочь преодолеть демографические проблемы разных стран Steve Parsons / FA Bobo / PIXSELL / PA Images / TASS

Старение населения – рост доли людей старше 55 лет относительно 21–55-летних – способствует автоматизации производств, внедрению роботов и в конечном счете росту производительности труда, проанализировали данные международного рынка труда Дарон Асемоглу из MIT и Паскуаль Рестрепо из Бостонского университета.

Многие экономисты опасаются, что демографическая ситуация будет замедлять экономический рост развитых и многих развивающихся стран в ближайшие десятилетия, но экономика может адаптироваться к изменениям возрастной структуры населения благодаря новым технологиям. Чем быстрее стареет население той или иной страны, тем быстрее автоматизируются ее производства, выяснили Асемоглу и Рестрепо. Правда, лишь те, которые располагают потенциалом для внедрения инноваций и в которых велика доля работников 36–55 лет – их труд, как выяснили исследователи, проще всего заменяется роботами. По мере старения населения в таких индустриях доля «живого» наемного труда сокращается, а производительность растет в сравнении с другими производствами.

Страны, где рабочая сила стареет быстрее, значительно больше инвестируют в роботизацию своих производств, приводят Асемоглу и Рестрепо данные Международной федерации робототехники (IFR): на протяжении 1993–2014 гг. сокращение доли 21–55-летних работников на 10% увеличивало число роботов на 1000 работников на 0,9 шт. В среднем за эти годы на 1000 работников приходилось три робота (в 1993 г. – 0,72, в 2014 г. – 3,79). Демография объясняет 30% различий в уровне роботизации в мире и 42% – в странах ОЭСР, пришли к выводу Асемоглу и Рестрепо: отставание США от Германии по уровню роботизации было бы на 25% меньше, если бы старение населения в США было бы столь же стремительным, как в Германии. По данным ООН, до 2050 г. Германия и Южная Корея опережают другие страны по скорости старения населения. Они же быстрее остальных роботизируют свои производства.

Дополнительный стимул автоматизировать производство – рост стоимости работников средних возрастов на рынке труда из-за их дефицита, внедрить робота становится дешевле. При этом его средний жизненный цикл – 12 лет, следует из данных IFR: вложив в робота деньги в 2010-е гг., компания купирует демографические проблемы как минимум до 2025 г. По оценке федерации, с появлением одного робота в расчете на 1 млн рабочих часов производительность труда увеличивается на 0,04%: производительность обеспечила 10-ю часть экономического роста 1993–2016 гг. в развитых странах. А в следующие 50 лет, по прогнозу McKinsey, до половины общего роста производительности, необходимой для средних темпов ВВП в 2,8%, будет определяться автоматизацией.