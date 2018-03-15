Робот-юрисконсульт привлек $1 млн

«Правовед.ру» – онлайн-площадка, которая связывает профессиональных юристов с клиентами Александра Астахова / Ведомости

Венчурные фонды с российскими корнями Target Global и Addventure инвестировали в сервис юридических онлайн-консультаций «Правовед.ру», сообщил представитель сервиса и подтвердили управляющий партнер Target Global Михаил Лобанов и управляющий директор Addventure Максим Медведев. Сумма инвестиционного раунда составила 60 млн руб. Свои доли участники не раскрывают, равно как и суммы инвестиций по отдельности.

Для AddVenture это уже не первая инвестиция в сервис – год назад фонд уже вкладывал в него $1 млн.

«Правовед.ру» – онлайн-площадка, которая связывает профессиональных юристов с клиентами. Сервис позволяет бесплатно или платно отправить запрос юристу – от формата оплаты зависит, как быстро и сколько юристов вышлют ответ.

Инвестиции пойдут на автоматизацию юридических услуг и последующие разработки робота-юрисконсульта, говорит представитель «Правовед.ру». Среди прочих проектов в этой сфере инвесторы выбрали «Правовед.ру» за внушительные объемы собранных данных – их база хорошо оцифрована, она копилась с запуска сайта и теперь сможет помочь развить консультационную нейросеть, объясняет Медведев.

Портал запустил юриста-робота на базе нейросети в феврале– за месяц он без участия юриста-человека обработал 1700 реальных запросов пользователей и в результате перепроверки показал 90% корректных ответов, рассказывает представитель сервиса.

Пока робот обрабатывает только запросы из области защиты прав потребителей – но зато все, что поступают, уверяет представитель «Правовед.ру». Для обучения нейронной сети разработчики собрали базу из 100 000 предыдущих ответов на запросы пользователей. Корреспондент «Ведомостей» на запрос о возврате товара без чека получил на сайте два ответа: один – с отрывками из соответствующих документов, второй – конкретно по сути запроса. Оба отмечены как ответы от юристов, ссылок на помощь робота нет.

За два года робот должен эволюционировать до универсального карманного юридического помощника, рассчитывает Медведев. За несколько месяцев разработчики добавят автоматизированное составление исковых заявлений, обещает представитель, а в перспективе при сложных обращениях робот сможет рекомендовать подходящую юридическую компанию из числа партнеров «Правовед.ру»

Автоматизированные консультации могут дать ответ только на стандартные вопросы, сомневается партнер юридической компании «Нафко-консультанты» Ирина Мостовая: часто они отвечают набором цитат из нормативных актов, но не оценивают судебную практику и не дают альтернативных вариантов развития событий.

Это обстоятельство ограничивает сферу применения такого сервиса до сферы ЖКХ, взыскания административных штрафов, а вот в в ряде вопросов налогового права, сложных судебных спорах и сделках у робота мало перспектив, уверена Мостовая. Сервис может быть востребован в корпоративном секторе как продолжение справочных правовых систем, возражает Лобанов, ведь небольшим компаниям невыгодно содержать в штате юристов, а автоматизированный сервис консультаций может их заменить.

Инвестором от Target Global выступает фонд Target Global Fintech Opportunities – это его первая сделка. Этот фонд Target Global создал вместе с сооснователем Qiwi Сергеем Солониным. В августе 2017 г. партнеры привлекли в фонд $10 млн от разных инвесторов и в будущем планируют найти еще $90 млн. Солонин известен как серийный предприниматель. Но пока что «Правовед.ру» не интегрирован с другими его портфельными компаниями, уточнил «Ведомостям» Солонин.

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