Основатель Qiwi вложился в крупный онлайн-сервис организации мероприятий

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Покупателем выступил лично Солонин Евгений Разумный / Ведомости

Сооснователь Qiwi Сергей Солонин выкупил сервис по управлению мероприятиями Timepad у его основателей и венчурного фонда Target Global. Об этом «Ведомостям» сообщили представители Солонина и Target Global, сооснователь проекта Людмила Павлова подтвердила сделку. За 100% Timepad Солонин заплатил около $10 млн, подтверждают участники сделки. Чуть более половины суммы получил фонд, а основатели – в соответствии с их долями в проекте на момент сделки. Покупателем выступил лично Солонин и компания не будет аффилирована с другими структурами его бизнеса, уточняет представитель Солонина.

Timepad занимается организацией и продвижением мероприятий, которые, по собственным данным сервиса, посетило уже более 15,4 млн человек. Есть корпоративные клиенты, среди которых Timepad называет Высшую школу экономики, Oracle, институт «Стрелка», Центр фотографии им. братьев Люмьер. Timepad зарабатывает на комиссиях от продажи билетов на мероприятия, а также на их рекламе. Сервис появился в 2008 г., три основателя совместно вложили в него несколько десятков тысяч долларов, рассказывает Павлова. В 2014 г. Target Global вложил в стартап $1 млн, напоминает партнер фонда Александр Фролов. В 2016 г. Timepad продал билетов на 1 млрд руб., выручка от комиссии и рекламы составила 122,4 млн руб., отмечает Павлова.

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