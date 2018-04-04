Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4540 от 04.04.2018 под заголовком: Начальник может поумнеть

Зачем начальству искусственный интеллект

И что нового оно узнает о себе благодаря современным технологиям
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Производитель стали SPS Companies каждый год предлагает большинству из своих 600 сотрудников пройти конфиденциальное анкетирование. Среди пунктов анкеты, в частности, есть вопрос о том, не считают ли они контроль над собой со стороны руководства чрезмерным и поощряет ли начальник стремление к профессиональному росту. Ответы помогают руководству оценить, как к нему относятся в компании.

В этом году ответы на вопросы анкеты впервые анализирует искусственный интеллект – алгоритм по имени Xander. Он может определить, полны ли сотрудники оптимизма, или же они растеряны или рассержены, а также предоставить выводы из анализа, которые помогут руководителям, говорят разработчики Xander из Ultimate Software Group.

Алгоритм, основываясь на использованных выражениях и других данных, определяет отношение сотрудника к руководителю. Один из топ-менеджеров SPS из результатов недавнего анализа анкет узнал, что ему нужно улучшить самоконтроль. Непосредственные подчиненные поставили ему низкую оценку за способность сохранять самообладание в условиях стресса. В то же время подчиненные считали этого руководителя честным и справедливым.

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