Сколько денег нужно российскому образованию

Исак Фрумин и Павел Сорокин из Института образования ВШЭ о том, почему одного только повышения зарплат российским учителям для прорыва недостаточно

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Сегодня Россия тратит на образование 3,6% ВВП (бюджетные средства). На фоне стран-конкурентов это провал: США тратят более 6%, а Евросоюз в среднем около 5% бюджетных средств Евгений Разумный / Ведомости

В начале апреля Центр стратегических разработок (ЦСР) и Высшая школа экономики (ВШЭ) опубликовали экспертный доклад «12 решений для нового образования». Он посвящен возможным путям развития образования в России до 2024 г. и описывает 12 конкретных проектов, реализация которых приведет к положительным сдвигам в качестве жизни наших граждан. Как показало обсуждение доклада, ключевой тезис экспертов поддержан практически всеми: необходимо существенно увеличить инвестиции в образование, и не только потому, что «образование – это хорошо», а потому, что образованное население – главный двигатель социально-экономического развития в XXI в.

Когда говорят о бюджетном финансировании, вопрос: «На что собираетесь тратить?» стоит наиболее остро. Неправильный подсчет одного из первых интерпретаторов доклада в профессиональной среде стал практически мемом: «8 трлн на знания». И даже не важно, что на самом деле предлагается дополнительно потратить существенно меньшую сумму – 4,57 трлн руб. за шесть лет. Попробуем разобраться, действительно ли необходимы дополнительные средства и 4,57 трлн – это много или мало?