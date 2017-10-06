Как считает министр образования

Статья опубликована в № 4423 от 06.10.2017 под заголовком: От редакции: Лучше меньше

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Госпрограмма повышения международной конкурентоспособности российских вузов «5–100» может подпасть под секвестр ради отчета перед президентом. Мастерство аппаратной логики продемонстрировала в среду министр образования Ольга Васильева, выступив с предложением исключить из программы большинство вузов, лишив их госфинансирования.

Из 21 вуза, участвующего в программе «5–100», Васильева хочет оставить шесть: ВШЭ, МФТИ, ИТМО, МИФИ, МИСиС и Новосибирский госуниверситет (НГУ), пишет «Коммерсантъ». Между ними и нужно разделить оставшиеся 29,2 млрд руб., которые правительство должно выделить до 2020 г.