Статья опубликована в № 4423 от 06.10.2017 под заголовком: От редакции: Лучше меньше
Как считает министр образования
Ольга Васильева предложила сократить число вузов в программе «5-100» до шести
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Госпрограмма повышения международной конкурентоспособности российских вузов «5–100» может подпасть под секвестр ради отчета перед президентом. Мастерство аппаратной логики продемонстрировала в среду министр образования Ольга Васильева, выступив с предложением исключить из программы большинство вузов, лишив их госфинансирования.
Из 21 вуза, участвующего в программе «5–100», Васильева хочет оставить шесть: ВШЭ, МФТИ, ИТМО, МИФИ, МИСиС и Новосибирский госуниверситет (НГУ), пишет «Коммерсантъ». Между ними и нужно разделить оставшиеся 29,2 млрд руб., которые правительство должно выделить до 2020 г.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}