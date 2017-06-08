МГУ вернулся в топ-100 рейтинга QS лучших вузов мира

МГУ им. Ломоносова поднялся на 95-е место в QS World University Rankings Ведомости

МГУ им. Ломоносова поднялся на 95-е место во всемирном рейтинге университетов, составленном британской компанией Quacquarelli Symonds. Всего в рейтинг QS World University Rankings 2018 попали 965 вузов. В прошлогоднем рейтинге МГУ находился на 108-й позиции. Как напоминает «Интерфакс», в топ-100 университет не попадал с 2010 г.

Первые девять мест рейтинга занимают американские и британские университеты, на десятом - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (ETH Zurich), на одиннадцатом - Наньянский технологический университет Сингапура. Возглавил рейтинг Массачусетский технологический институт (MIT), на втором месте Стэнфорд, на третьем - Гарвард, на четвертом - Калифорнийский технологический институт (Caltech), на пятом - Кембридж, на шестом - Оксфорд, на седьмом - Лондонский университетский колледж (UCL), на восьмом - Имперский колледж Лондона, на девятом - Университет Чикаго.

Из российских вузов после МГУ лучший результат показал Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), который за год также улучшил свои позиции. С 258-й строчки рейтинга он поднялся на 240-ю. Затем идет Новосибирский государственный университет (НГУ), который поднялся с 291-го на 250-е место, сообщает «Интерфакс». Четвертым из российских вузов стал МГТУ им. Н.Э.Баумана, он поднялся с 306-го места на 291-е. Томский государственный университет поднялся с 377-го на 323-е место. Всего в QS World University Rankings учтены 24 российских университета.

Всего в рейтинг на разные позиции попали 24 российских вуза. Свои позиции они улучшили прежде всего по двум показателям - это репутация среди работодателей и соотношение доли преподавателей к студентам, отмечают составители рейтинга. «Достижения российских университетов в этом году указывают на то, что тщательное, долгосрочное стратегическое планирование, целенаправленные и последовательные инвестиции, а также стремление к интернационализации, в конечном итоге, приведут к ощутимым положительным изменениям позиций российских вузов в рейтинге», - заявил руководитель отдела исследований QS Бен Саутер, его цитирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского Минобрнауки.

В самом министерстве уже заявили, что продолжающееся укрепление позиций российских вузов означает, что проект по повышению их конкурентоспособности «5-100» приносит свои плоды. «Целеустремленность российской высшей школы в повышении своей привлекательности на международном уровне опирается, прежде всего, на качество наших образовательных программ и тесную связь наших вузов с экономическими, социальными запросами, которые стоят перед страной. Мы видим определенные точки роста и, безусловно, будем развивать свое движение вперед в мировом академическом и научном сообществе», - заявила министр Ольга Васильева. Ее также цитирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

QS составляет рейтинг лучших вузов мира с 2004 г. Университеты оцениваются по следующим критериям: академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%). Составители рейтинга немного изменили методологию оценки вузов, сообщила ТАСС региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева. По ее словам, раньше при подсчете веса голосов работодателей соотношение между иностранным и отечественным было 70 на 30, то с этого года - 50 на 50. Также был изменен библиометрический показатель: «Раньше пятилетнее окно анализа публикаций и цитирований было идентичным, сейчас же мы сдвинули публикации на год назад, захватывая таким образом больше цитат, приходящихся на более свежие статьи».