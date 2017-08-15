МГУ занял 93-ю строчку в рейтинге вузов ARWU

МГУ им. М. В. Ломоносова занял 93-е место в международном рейтинге университетов Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2017, подготовленном Центром исследования университетов мирового класса при Академии высшего образования Шанхайского университета Цзяотун. По сравнению с прошлым годом московский вуз опустился на шесть позиций.

В топ-500 попали еще два российских вуза: Санкт-Петербургский и Новосибирский государственные университеты. Первый вновь вошел в группу 301–400, второй – в 401–500. При этом Новосибирский университет улучшил свои показатели. В топ-800 международного рейтинга попал и МФТИ (группа 501–600).

В пятерку лучших университетов мира вошли четыре американских вуза (Гарвардский, Стэнфордский и Массачусетский технологический университеты, а также Калифорнийский университет в Беркли) и один британский (Кембриджский университет).

Глобальный рейтинг ARWU публикуется с 2003 г. Среди критериев – индекс цитирования, международное сотрудничество, количество публикаций в передовых научных журналах и число окончивших тот или иной вуз нобелевских лауреатов. ARWU – ведущий мировой рейтинг наряду с THE (Times Higher Education World University Rankings) и QS (Quacquarelli Symonds World University Rankings).