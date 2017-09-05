Российские университеты не попали в топ-100 лучших вузов мира

Издание Times Higher Education (THE) опубликовало ежегодный рейтинг лучших университетов мира. В первой сотне не оказалось ни одного российского вуза. Первые пять строчек занимают американские и английские университеты: Оксфорд, Кембридж, Калифорнийский технологический университет, Стэнфорд и Массачусетский технологический институт.

Самый лучший результат среди российских университетов у МГУ, он занял 194-ю строчку рейтинга. Также в рейтинге есть и Московский физико-технический институт (МФТИ), этот вуз был включен в промежуток с 251-го по 300-е места рейтинга.

В топ-500 вошли Томский политехнический университет, Высшая школа экономики, Казанский федеральный университет, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Новосибирский госуниверситет и Санкт-Петербургский госуниверситет. В первую тысячу вошли: ИТМО, Томский госуниверситет, Южный федеральный университет, МИСиС, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Самарский аэрокосмический университет, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, Саратовский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет, Южный федеральный университет.