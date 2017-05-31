Как заработать на студентах

Премьер Дмитрий Медведев предложил изменить структуру отечественного экспорта и увеличить в нем долю высшего образования. На заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам Медведев заявил о необходимости участия российских вузов в перспективном мировом рынке. В 2016 г. число иностранных студентов в мире, по данным ЮНЕСКО, превысило 4,3 млн человек, к 2025 г. оно может вырасти до 7 млн.

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