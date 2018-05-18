Реформами в новом правительстве займется старая команда

Антону Силуанову и Татьяне Голиковой придется пойти на непопулярные меры Евгений Разумный / Ведомости

Президент Владимир Путин назначил вице-премьеров и министров нового правительства. В финансово-экономическом и социальном блоках серьезных изменений не произошло. Пост министра экономического развития сохранил Максим Орешкин, министра финансов – Антон Силуанов, который одновременно стал и первым вице-премьером.

Как и ожидалось, вице-премьером стала бывший руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова, которая будет курировать социальную сферу. Министром здравоохранения осталась Вероника Скворцова, труда и социального развития – Максим Топилин. Возглавлявшая в прошлом правительстве Министерство образования и науки Ольга Васильева стала министром просвещения и займется проблемами начального и среднего образования. Министром высшего образования и науки стал бывший руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков.

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, можно говорить о явном усилении бюджетного блока. Это означает, что в новом правительстве решения будут проводиться прежде всего с учетом сбалансированности бюджета, а не повышения качества человеческого капитала. Основной интригой было возможное возвращение во власть руководителя Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, продолжает Орлова, но он возглавит Счетную палату и фактически это означает сворачивание дискуссии об экономических реформах. «Принятие всех экономических решений останется за президентом, а правительству по-прежнему отводится роль исполнителя его решений», – полагает она.

Есть доводы в пользу того, что принципиально ничего не изменится, согласен эксперт, работающий с социальным и экономическим блоками правительства: первый – отсутствие серьезных изменений в правительстве, второй – назначение Кудрина в Счетную палату. Это важный пост, но он никак не связан с проведением реформ, над которыми ЦСР работал больше двух лет, а кадровые решения премьера свидетельствуют о сохранении инерционного развития экономики, полагает собеседник «Ведомостей».

Вопрос даже не в инерционности экономического развития, а в последовательности программы – собственные взгляды ключевые министры и вице-премьеры не изменят, рассуждает другой эксперт, участвовавший в совещаниях в правительстве. «Те же самые люди, та же самая логика – о каких переменах может идти речь, решения будут приниматься только тогда, когда дальше откладывать будет некуда», – полагает он.

Новому правительству предстоит решить сложные задачи. Премьер Дмитрий Медведев обещал в ближайшие время внести в Госдуму предложения о повышении пенсионного возраста. Путин в новом майском указе поручил правительству обеспечить попадание России в пятерку крупнейших экономик мира, снизить бедность вдвое, увеличить продолжительность жизни до 78 лет, смягчить последствия демографической ямы для рынка труда. Прошлый президентский срок Путина также начался с майских указов, например, увеличить инвестиции, производительность труда, реальные зарплаты, упростить условия ведения бизнеса. Частично они были реализованы, но программа реформ превратилась в планы подготовить ее, вспоминает чиновник финансово-экономического блока. Правда, и условия для реформ были не совсем удачные, нужно было восстанавливать макроэкономическую стабильность, оговаривается он.

Оснований менять министра финансов, который за последние шесть лет смог обеспечить макроэкономическую стабильность, нет, уверен руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Проблема есть с экономическим ростом, но у Орешкина было совсем немного времени, чтобы проявить себя, оправдывает Гурвич одного из самых молодых министров. «Но самое важное – какой будет программа реформ, тогда будет и понятно, справится ли новое правительство», – считает он.

У всех министров и их куратора есть компетенции в своих сферах, поэтому решить поставленные задачи они смогут, считает директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова. Но есть риск недофинансирования систем образования и здравоохранения, что может помешать реализации запланированных мер, предупреждает она.

Правительство вынуждено будет проводить много непопулярных реформ – начиная от повышения пенсионного возраста и заканчивая программой по перетоку кадров из одних регионов в другие, уверен замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Для этого нужен сильный первый вице-премьер, а после можно будет снять всех, кто будет ассоциироваться с непопулярными мерами, уверен эксперт. По его мнению, велика вероятность, что через три-четыре года состав правительства будет обновлен.

Новое правительство Медведева