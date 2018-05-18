Новое правительство Медведева
От сына секретаря Совета безопасности России до бывших губернаторов
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
1/31
Вице-премьер Татьяна Голикова
2/31
Вице-премьер Дмитрий Козак
3/31
Вице-премьер Виталий Мутко
4/31
Вице-премьер Алексей Гордеев
5/31
Вице-премьер Юрий Борисов
6/31
Вице-премьер Максим Акимов
7/31
Вице-премьер Ольга Голодец
8/31
Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко
9/31
Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
10/31
Министр культуры Владимир Мединский
11/31
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
12/31
Министр энергетики Александр Новак
13/31
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
14/31
Министр экономического развития Максим Орешкин
15/31
Министр иностранных дел Сергей Лавров
16/31
Министр обороны Сергей Шойгу
17/31
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев
18/31
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин
19/31
Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов
20/31
Министр просвещения Ольга Васильева
21/31
Министр науки и высшего образования Михаил Котюков
22/31
Министр транспорта Евгений Дитрих
23/31
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
24/31
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков
25/31
Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев
26/31
Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев
27/31
Министр спорта Павел Колобков
28/31
Министр юстиции Александр Коновалов
29/31
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев
30/31
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин
31/31
Самые популярные галереи