Как увеличить продолжительность жизни в России до 78 лет

Увеличивать нужно не продолжительность жизни, а ее качество, поспорила с участниками дискуссии учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер Максим Стулов / Ведомости

К 2024 г. правительству нужно увеличить ожидаемую продолжительность жизни россиян с нынешних 73 до 78 лет. Такую цель обозначил в первом указе после избрания на четвертый срок Владимир Путин.

Чтобы добиться поставленной цели, нужно ежегодно увеличивать продолжительность жизни минимум на год, заметила руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова на сессии ПМЭФа «Увеличить продолжительность жизни к 2030 году. Как решить задачу?».

За последнее десять лет ожидаемая продолжительность жизни выросла на пять лет, и это, по мнению Улумбековой, заслуга Татьяны Голиковой и Вероники Скворцовой. Первая возглавляла Минздрав с сентября 2007 по май 2012, вторая ее сменила на этом посту и занимает должность министра до сих пор.

Цена вопроса

По расчетам Улумбековой, здоровье россиян зависит от трех факторов. На 40% – от социально-экономических условий, на 30% – от образа жизни, потребления алкоголя и табака, и еще на 30% – от качества здравоохранения. Если люди просто будут вести здоровый образ жизни, то уже через шесть лет будут жить на 2,5 года дольше, подсчитала она. Именно антитабачные и антиалкогольные меры внесли наибольший вклад в увеличение продолжительности жизни последние несколько лет, уверена эксперт.

Это не отменяет необходимости вливать больше денег в систему здравоохранения. По расчетам Улумбековой, если ВВП в России будет ежегодно расти на 4 процентных пункта, а потребление алкоголя и табака снизится на 40% (до уровня Европы), то нужно ежегодно увеличивать государственное финансирование медицины примерно на 10% в ценах 2018 г. То есть на 300 млрд руб. Правда, ни Минэкономразвития, ни международные организации таких темпов роста от российской экономики не ждут. Министерство на ближайшие годы прогнозирует рост в пределах 2,3%, Всемирный банк – 1,8%, МВФ еще меньше – 1,7%.

Главная проблема здравоохранения в России – не деньги, а низкое качество медицинских кадров, считает президент ОАО «Медицина» Григорий Ройтберг: «Я не разделяю общего оптимизма, когда у нас говорят, что у нас очень хорошие врачи, очень хорошие сестры…». Цифровизация повышает требования к врачу: больной уже «почитал Google и знает много». Создать систему подготовки кадров в десятки раз дешевле, чем центры ядерной медицины, подчеркнул Ройтберг. Сейчас можно снабдить клиники компьютерными томографами, но работать на них некому, посетовал он. Лучевых терапевтов нет «даже средненьких», и нет тех, кто мог бы их готовить, а также учебников.

Совет от Скворцовой: не пить и не курить, правильно питаться

Чтобы исполнить указ президента, правительство к 1 октября разработает нацпроект в сфере здравоохранения и национальную программу демографического развития. Займутся этим Минздрав и Минтруд. О чьем здоровье нужно заботиться прежде всего, Путин в своих выступлениях обозначал: это мужчины в трудоспособном возрасте, дети, подростки и сельские жители, перечислила Улумбекова.

Главное — здоровый образ жизни, убеждена министр здравоохранения Вероника Скворцова. Не только отказ от алкоголя и курения, но и активная жизнь, здоровое питание и «позитивный настрой». Министр пообещала, что Минздрав запустит ежегодные профосмотры россиян. Кроме того, нужна система контроля качества медицины, неважно, государственная она или частная. По словам Скворцовой, ведомство готовит для этого законопроект.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предложил участникам форума пойти вечером в тренажерный зал. Нужно сконцентрироваться на развитии здорового образа жизни в городах, согласился он со Скворцовой. В них проживает 70% населения, и, как правило, они расположены рядом с крупными промышленными предприятиями. Откуда их общие проблемы: плохая экология, старение населения, дефицит кадров.

Предложение Топилина: страховать здоровье работников

Продлить жизнь россиян поможет страхования от профессиональных заболеваний, которое было введено 18 лет назад, но так и не заработало, считает министр труда и социального развития Максим Топилин. Сейчас такие заболевания в России диагностируются плохо, а если и выявляются, то редко связываются с производственными факторами.

В прошлом году, по данным министра, на производствах погибло чуть более 1500 человек, а профессиональных заболеваний зафиксировано всего 7000-8000. Такого быть не может, уверен Топилин. По его мнению, бизнес просто перекладывает заботы о пострадавших на государство: люди становятся инвалидами на работе, после чего об их жизни забоится Пенсионный фонд или федеральный бюджет.

Систему страхования работников нужно перезапустить. Компании должны выявлять заболевания на ранних стадиях, выводить таких людей с производства, переобучать их или реабилитировать, считает Топилин. Кроме того, их взносы на страхование по временной нетрудоспособности работников должны быть дифференцированы: сейчас все отчисляют 2,9% от фонда отплаты труда независимо от заболеваемости своих работников.

Совет от детского врача: снизить детскую смертность

Одна из главных причин смертности детей в России – внешние причины, отметил гендиректор Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Из-за них на первом году жизни погибает 7% детей и 20% - на втором. Девять из 10 погибших подростков 17 лет уходят из жизни из-за автокатастроф, пожаров, утопления, падения, суицида. Нужна межведомственная программа по охране здоровья детей, заявил Румянцев.

Еще одна причина – инфекции. Дети на первом году жизни погибают от менингококковой инфекции. Нужна массовая вакцинация от ветряной оспы, ротовирусной инфекции и гепатита А, считает Румянцев. С 2020 г. в национальный календарь прививок войдут вакцинация от ветряной оспы и ротавирусной инфекции, заверила Скворцова.

По словам Румянцева, у детей старше года высокая смертность из-за онкологии. Поэтому нужны перинатальные технологии, профилактика пороков развития, экстракорпоральное оплодотворение.

Просьба от Федермессер: прекратить врать

Увеличивать нужно не продолжительность жизни, а ее качество, поспорила с участниками дискуссии учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Но главное – нужно прекратить врать, сказала она: «Если мы будем, начиная с нижнего уровня до министра, а потом от министра – президенту рассказывать, как все хорошо, мы будем получать вот такие поручения: увеличивать продолжительность жизни, или, как мы получили в части обезболивания, – обезболить всю страну за 2018-й год». Ни то, ни другое, по ее мнению, не получится сделать из-за «ложных входящих».

В России в паллиативной помощи нуждаются порядка 1,3 млн человек, но на уровне Минздрава называется почему-то 576 000 человек, рассказала Федермессер. В обезболивании нуждаются, по мировым подсчетам, 800 000 человек, а на уровне Минздрава – 200 000. «Конечно, мы покажем, Вероника Игоревна, что у нас все обезболены. Это не так», – обратилась она к Скворцовой.

Министр поблагодарила Федермессер за вклад в развитие паллиативной помощи, но попросила конкретных предложений для повышения качества медицинской статистики в стране. «Если не можете – в следующий раз коррегируйте свою речевую продукцию. Рекомендую вам как невролог», – сказала министр.