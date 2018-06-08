Пенсионеры чаще молодежи критиковали Путина в соцсетях

В негативных комментариях пользователи отмечали несодержательные ответы и выбор неактуальных вопросов Михаил Климентьев/ТАСС

Уровень внимания к 16-й прямой линии Владимира Путина среди пользователей социальных сетей оказался в два раза ниже, чем к большой пресс-конференции президента в декабре 2017 г. Об этом говорится в исследовании компании Brand Analytics, с которым ознакомились «Ведомости». В четверг за четыре с половиной часа пользователи соцсетей опубликовали 94 000 сообщений о прямой линии, тогда как во время декабрьской пресс-конференции их было 160 000.

Доля негативных комментариев составила 13,4%, позитивных — 8,1%. В негативных комментариях пользователи отмечали несодержательные ответы и выбор неактуальных вопросов. Правда, по отношению к некоторым вопросам мнение пользователей изменилось непосредственно в ходе прямого эфира. Например, это касалось темы роста цен на топливо, по которой было 11% комментариев: изначально негативная тональность высказываний сменилась на позитивную, как только стало известно о деле, заведенном Федеральной антимонопольной службой еще до окончания прямой линии.

При этом индекс лояльности (отношение числа позитивных сообщений к числу негативных) различается в зависимости от возрастных групп. Авторы младше 18 лет высказывались более позитивно, здесь соотношение позитивных и негативных комментариев равняется 1,2. Наибольшее количество негативных сообщений поступило от пользователей старше 55 лет — среди них индекс лояльность составляет всего 0,5. При этом самыми активными комментаторами прямой линии неожиданно оказались именно люди старше 55 лет — ими опубликовано 40% сообщений на эту тему. Молодежь, напротив, проявила традиционно низкий уровень интереса: люди до 18 лет опубликовали 3,8% постов, а те, кому от 18 до 24 лет, — 5,3%.

Больше всего пользователей всех возрастных категорий волновали темы цен на топливо, блокировки соцсетей и отношения России с Украиной. Для пользователей возрастной группы 35-44 года среди самых обсуждаемых оказалась тема многодетных семей, пользователи других возрастов также писали сообщения на эту тему. Среди наименее интересных тем для людей от 35 лет и старше оказались Сирия и санкции.

Активнее всего общение президента с народом комментировали в соцсетях жители Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга — там сообщение о прямой линии опубликовал каждый тысячный житель.

Brand Analytics анализировала сообщения российских пользователей, публиковавшиеся 7 июня с 12.00 до 16.30 в соцсетях «В контакте», «Одноклассники», Twitter, «Мой мир», Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, G+, «Миртесен», а также в блогах, на форумах и тематических сайтах, в группах обсуждений, и читательские комментарии к материалам СМИ.

По словам директора по маркетинговым коммуникациям Brand Analytics Василия Черного, большинство сообщений о прямой линии были нейтральными. Среди самых популярных тем оказались рост цен на бензин, блокировка соцсетей и отношения с Украиной, а события в Сирии и антироссийские санкции, напротив, были наименее комментируемыми в соцсетях темами, добавляет он. Черный оговаривается, что больше всего сообщений было в Twitter, «Одноклассниках» и «В контакте», но первая соцсеть не показывает возраст, с чем, возможно, и связано лидерство пенсионеров среди комментаторов президентского прямого эфира. Но руководитель аналитического центра компании Светлана Крылова считает, что в любом случае политическая активность среди людей старшего возраста во многих странах в разы выше активности молодежи.

В условиях отсутствия политической протестной повестки тема цен на бензин и блокировка соцсетей — это две самые протестные темы: они формально не вполне политические, но максимально притягивают негативную энергию тех, кто не в восторге от власти, говорит политолог Михаил Виноградов. Возможно, для пенсионеров, даже из числа критиков власти, фигура президента более сакральна, в то время как мощной молодежной повестки у власти нет, поэтому ее находят только те, кто искренне хочет ее найти, то есть относительно лояльная молодежь, считает эксперт.

Для пользователей соцсетей было интереснее все, что происходило до выборов, когда формулировались основные темы нового срока, сейчас же уже всем все понятно, а президент говорил о том, что уже слышали в прошлом году, считает политолог Константин Калачев. Неудивительно, что пользователей соцсетей волнуют темы роста цен на бензин (ведь это приведет к росту цен и на все остальное) и блокировки соцсетей (это отдушина, которой все могут лишиться), подчеркивает эксперт. «Люди старшего возраста больше критиковали прямую линию, потому что ничего не было внятного сказано о борьбе с бедностью и повышении пенсионного возраста. Молодежь же более лояльна, поскольку не испытывает пока особых проблем — соцсети пока не закрыли, можно купить гаджеты и красивую одежду, выехать из страны. Проблемы материнства, ипотеки, здравоохранения и пенсий их пока не касаются», — заключает Калачев.

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