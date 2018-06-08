16-я прямая линия Путина оказалась демонстративно позитивной

Владимир Путин не нашел поводов для критики министров и губернаторов Евгений Разумный / Ведомости

Очередной сеанс общения президента Владимира Путина с россиянами в прямом эфире, как и ожидалось, прошел в новом формате. Гостей в студии не было, компанию президенту составили лишь ведущие Кирилл Клейменов («Первый канал») и Андрей Кондрашов (ВГТРК). Наряду с традиционными прямыми включениями из различных регионов страны появилась конференц-связь с губернаторами и членами правительства, которые оперативно отчитывались перед Путиным о решении проблем, поднятых гражданами.

А вот прогнозы о том, что обновленный формат 16-й прямой линии будет использован для оглашения решений президента по спорным экономическим вопросам или даже для показательной порки отдельных нерадивых руководителей, не оправдались. Положительный настрой мероприятию задал сам Путин, который в ответ на первый же вопрос – белая или черная у нас сейчас полоса – сказал, что страна движется «в сторону устойчивого белого цвета». Не раскрыл он и планов по «настройке налоговой системы», ограничившись хорошей новостью о том, что введение прогрессивного подоходного налога и налога с продаж признано «нецелесообразным», и анонсом неких «других предложений», которые пока обсуждаются и решения по которым будут приняты «в ближайшее время». А по поводу вроде бы уже неминуемого повышения пенсионного возраста президент лишь сообщил, что, как и прежде, относится к этому вопросу «осторожно и аккуратно».

Преимущественно в позитивном ключе шло и общение с министрами и губернаторами: россияне жаловались на свои проблемы, Путин давал краткий умиротворяющий комментарий, а затем профильный чиновник докладывал, что проблема, оказывается, или уже решена, или находится в процессе решения. По такому сценарию были отыграны даже такие острые темы, как резкий рост цен на бензин, закрытие сельских школ и больниц или неожиданное снижение повышенных под выборы учительских зарплат. Ничего похожего на выговор или хотя бы порицание в прямом эфире так и не прозвучало, а некоторых управленцев президент даже похвалил отдельно – как, например, вице-премьера Виталия Мутко и министра обороны Сергея Шойгу.

Основным девизом этой прямой линии было «жизнь налаживается», согласен политолог Евгений Минченко. Год назад, напоминает он, вся драматургия была выстроена вокруг итогов прямой линии, а нынешнее мероприятие оказалось больше настроено на будущее и показ первых результатов. По задумке новый формат должен был продемонстрировать быстрое решение проблем президентом, но на деле такого эффекта не получилось, считает эксперт: «По сути дела, люди задают вопрос, президент спрашивает [министра или губернатора]: «Что у вас?» И получает ответ: «Мы разберемся, будем заниматься». Честно говоря, эффективность неочевидна».

Возможно, в позитивном настрое прямой линии нуждается сам президент, допускает политолог Андрей Колядин: «Когда во время четырехчасового эфира все время ждешь неких неожиданностей – и без того тяжело выступать столько времени, а тут еще дополнительный стресс». Но решение Путина выводить в эфир министров и губернаторов не было случайным, считает эксперт: «Вероятность того, что могут случиться всякие неприятности и зрители прямой линии могут пожаловаться на любого из них, наверное, предопределила то, что наиболее жесткие, сложные и неприятные вопросы постарались решить заранее». Новый формат демонстрирует, что прямая линия становится не просто некоей пиар-акцией, а одним из инструментов управления государством, добавляет Колядин: «И в отличие от государств, где есть публичная политика, она востребована обществом, потому что иначе власть будет сама по себе, а люди – сами по себе».

Формат, который живет 16 лет, требует периодического обновления, чтобы оставаться актуальным, говорит руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Сейчас обновление призвано показать работу всей системы власти, продемонстрировать весь механизм решения проблем граждан и попытаться показать его оперативность. Если раньше президент выслушивал проблемы, обещал решить, давал поручения и принимал доклады о выполнении, то здесь была идея объединить эти стадии во времени и пространстве». При этом вывод в эфир губернаторов подчинялся в том числе и предвыборной логике – показать работу недавно назначенных управленцев перед их выборами, полагает эксперт: «Правительство только назначено, и пока не время для его жесткой критики, это же касается и новых губернаторов. В то же время некоторые главы регионов получили сигналы, что к ним могут быть более серьезные вопросы в дальнейшем, если не будут реагировать на проблемы людей. Сама идея, что президент может лично и в любой момент спросить каждого, – она также имела дисциплинирующий эффект».

Формат прямой линии «лидер – народ» развалился, возражает политолог Глеб Павловский: «Возможно, это связано с фигурами ведущих, которые царили над всем с их комсомольским активизмом. Сам способ ведения прямой линии нивелировал значимость проблем. Возможно, поэтому и президент слабо включался в происходящее». Обращение к министрам и губернаторам выглядело искусственно, как стандартные селекторные совещания, говорит эксперт: «В таких случаях интерес зависит от нажима и пафоса, а сейчас министры и губернаторы не очень понимали, зачем они здесь». Исчез центральный момент принятия решений, а любой вопрос можно было кому-то переадресовать, отмечает Павловский: «Раньше это все-таки был пусть упрощенный, но образ страны, а сейчас несколько групп – министры, аппаратчики, ведущие, какие-то люди, – которые ходят по ногам друг друга. Раньше Путин прямо говорил, что если кадровый инструмент работает, то ему нужен тот или иной человек, как в свое время было с Шойгу. А тут непонятно, нужен ему Мутко или нет, просто предоставляют ему статус подзащитного».