Политика / Власть
Статья опубликована в № 4584 от 08.06.2018 под заголовком: Депутат попал в плохую кампанию

Президент Путин не в курсе ситуации с домогательствами в Госдуме

Но считает, что отдельные случаи не должны превращаться в кампанию
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В четверг журналистка РБК Наталья Галимова на пресс-конференции по итогам прямой линии президента задала Путину вопрос о том, знает ли он про обвинения в домогательствах депутата от ЛДПР, председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

В феврале журналистки Екатерина Котрикадзе (RTVI), Фарида Рустамова (Русская служба Би-би-си) и Дарья Жук («Дождь») обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах: Би-би-си опубликовала расшифровку аудиозаписи, на которой Слуцкий предлагает Рустамовой стать его любовницей. Слуцкий отрицает обвинения. Жук и Рустамова обратились в думскую комиссию по этике, которая, изучив жалобы журналисток, не нашла нарушений и предложила им обращаться в суд. Ряд российских СМИ, в том числе РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости», объявили бойкот Думе или комиссии, принявшей такое решение.

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