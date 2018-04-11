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Депутаты не нашли нарушений в декларации о доходах Слуцкого

Депутаты во главе с председателем комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах Натальей Поклонской рассмотрели ряд вопросов, связанных с декларированием доходов парламентариев, в том числе обращения, поступившие в адрес комиссии. Как сказано в заявлении комиссии, одно из заявлений, поступившее от Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, может содержать материалы, свидетельствующие о нарушении ФЗ «О защите персональных данных». «Мною будет направлен запрос в правоохранительные органы на этот счет», - заявила Поклонская.

ФБК направил заявление о недостоверных сведениях в декларации Слуцкого в профильную комиссию Госдумы еще в марте. Основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал расследование о председателе комитета Госдумы по международным отношениям, члене ЛДПР Леониде Слуцком, которого трое парламентских журналисток обвинили в сексуальных домогательствах.

Слуцкий владеет автомобилями, стоимость которых значительно превышает его официальные доходы, депутат не задекларировал земельный участок площадью 1 га, кроме того, автомобиль парламентария за полгода более 800 раз нарушил ПДД, говорилось в расследовании Навального. Оппозиционер обратил внимание на один из автомобилей Слуцкого – Mercedes S500. На нем депутат ездит на работу, о чем свидетельствуют фотографии. С июня 2017 г. на автомобиль с данным номером было выписано 825 штрафов, обнаружил Навальный.