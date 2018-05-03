Политика / Власть
Статья опубликована в № 4559 от 03.05.2018 под заголовком: Приставать не вредно

Харассмент стал новой темой в российской повестке

Но до выработки общих подходов к решению этой проблемы еще далеко, считают эксперты
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Скандал с обвинением депутата Госдумы Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах в отношении думских журналисток пока никак не повлиял на карьеру депутата и отношение к этой теме в обществе. Оправдание Слуцкого на комиссии по этике привело к бойкоту Думы десятками СМИ, но депутат продолжает ездить в международные командировки. При этом уже несколько журналисток парламентского пула устраиваются на работу в думские структуры: сами они говорят, что это никак не связано с бойкотом, но собеседники в Думе считают это аппаратной победой своего руководства.

Законный подход

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