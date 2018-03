Два десятка СМИ решили бойкотировать работу Госдумы

Многие СМИ решили больше не общаться с депутатом Леонидом Слуцким (на фото) Владимир Гердо / ТАСС

Госдума отменила аккредитацию журналистов, чьи СМИ отказались работать в палате после того, как думская комиссия по этике не нашла «отклонений» в поведении председателя международного комитета Леонида Слуцкого (ЛДПР), обвиненного в домогательствах к работающим в Думе журналисткам. Как сообщил в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин, это сделано в соответствии с правилами аккредитации: в случае если СМИ отзывает своих журналистов, то «в соответствии с положением об аккредитации пропуска отзываются». Представитель аппарата Думы пояснил «Ведомостям», что аннулирование аккредитации не требует принятия особого решения, если сами СМИ заявили об отзыве журналистов. По его словам, сейчас аннулированы аккредитации 47 журналистов: 39 сотрудников РБК, одного – Znak.com и семи – телеканала «Дождь».

Согласно п. 18 правил аккредитации журналистов при Думе, прекращение аккредитации корреспондента СМИ в случае его отзыва редакцией возможно лишь после того, как управление Думы по взаимодействию со СМИ будет проинформировано об этом руководителем редакции. Форма уведомления и сроки в документе не уточнены, сказано лишь, что это должно быть сделано «незамедлительно». РБК вечером в среду опубликовал заявление об отзыве журналистов на своем сайте, письменных уведомлений в Госдуму не направлялось, пояснил представитель холдинга. «Дождь» также не направлял никаких официальных документов об отзыве своих журналистов, сообщил представитель телеканала.

Формы протеста

Первым своих журналистов отозвал РБК, затем о том же объявили «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров добавил, что канал не будет взаимодействовать с Госдумой до тех пор, «пока Слуцкий остается на своем посту». Другие СМИ не обозначили временных рамок отзыва. «Этим решением комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу», – пояснила позицию объединенной редакции РБК ее соруководитель Елизавета Голикова. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что разочарован решением комиссии, «по существу, оправдавшей такую практику в высшем законодательном органе страны».

Другие издания выбрали иные формы протеста. Например, «Коммерсантъ» не стал бойкотировать Думу в целом, но «поставил точку в отношениях со Слуцким и комиссией по этике». Редакция Lenta.ru, одного из самых популярных новостных СМИ рунета (входит в холдинг Александра Мамута Rambler & Co), сообщила, что удаляет с сайта все материалы о Слуцком, не касающиеся обвинений в домогательстве. Интернет-издание Znak.com сообщило, что перестанет писать о Слуцком «вне контекста ситуации с домогательствами». Наконец, ряд СМИ решили снабжать свою информацию о депутатах специальными оговорками: радиостанция «Говорит Москва» будет сопровождать все новости о Слуцком и комиссии по этике упоминанием об обвинениях в домогательстве, а интернет-издание Republic пообещало при упоминании Госдумы в редакционных статьях добавлять в скобках фразу «Орган государственной власти РФ, оправдывающий сексуальные домогательства». К бойкоту в той или иной форме присоединились также Meduza, «МБХ-медиа», «Медиазона», Inc., The Village, Wonderzine, «Секрет фирмы», «Право.ру», The Bell, «Бизнес Online». Редакция «Ведомостей» также заявила об отказе от личного общения со Слуцким и членами комиссии по этике.

Как развивался скандал с обвинениями Леонида Слуцкого в домогательствах 22 февраля

Думский корреспондент телеканала «Дождь» рассказала в вечернем эфире о домогательствах депутата Слуцкого к работающим в Госдуме журналисткам, уточнив, что с ней этого не случалось, но она об этом слышала от коллег и это происходит не первый год. После эфира на сайте телеканала появилась заметка, в которой три пожелавшие остаться неизвестными журналистки рассказали о неподобающем поведении депутата.



27 февраля

Телеведущая «Дождя» и кандидат в президенты Ксения Собчак обратилась в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой проверить обвинения Слуцкого в домогательствах к журналисткам. По мнению Собчак, подобные действия являются прямым нарушением закона о статусе депутата Госдумы. Вечером о домогательствах со стороны Слуцкого впервые открыто рассказала в эфире заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.



28 февраля

Скандал вокруг Слуцкого впервые прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил «Ведомостям», что «никто не будет проходить мимо» подобных обвинений, но эту проблему нужно решать только в правовом поле. Он также предложил пострадавшим девушкам подать заявление в комиссию по этике, поскольку Собчак пострадавшей не является и ее заявление не может быть рассмотрено комиссией.



1 марта

Продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук в опубликованном на сайте канала видеообращении сообщила, что написала письмо в комиссию Госдумы по этике с жалобой на депутата Слуцкого. Она пояснила, что была одной из трех журналисток, которые ранее рассказали «Дождю» о домогательствах Слуцкого.



6 марта

Русская служба Би-би-си опубликовала на своем сайте материал, в котором о домогательствах со стороны Слуцкого рассказала корреспондент службы Фарида Рустамова. По ее словам, этот инцидент она зафиксировала на диктофон, который оставался включенным в ходе ее встречи со Слуцким в его рабочем кабинете. Запись находится в распоряжении Русской службы Би-би-си.



7 марта

Поздравляя думских журналисток с Международным женским днем, председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал рассмотреть обвинения против Слуцкого в рамках правового поля и исходя из презумпции невиновности. «Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу», – посоветовал Володин одной из журналисток.



21 марта

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики в закрытом режиме рассмотрела жалобы журналисток, обвиняющих Слуцкого в домогательствах. Как сообщил глава комиссии Отари Аршба, ее члены не нашли в действиях Слуцкого «поведенческих нарушений», но девушки могут обратиться в правоохранительные органы. «Мы не имеем возможности оценивать аудио- и видеодокументы», – добавил Аршба, объясняя, почему комиссия не считает подтверждением имеющуюся у Би-би-си аудиозапись.



Как это отразится на Думе

Председатель комитета Госдумы по информационной политике эсер Леонид Левин назвал решение об отзыве журналистов эмоциональным и противоречащим задаче прессы по информированию общества, но добавил, что обязанность депутатов – «обеспечить журналистам максимально комфортные и безопасные условия их деятельности». Зампред Думы Игорь Лебедев (ЛДПР) посетовал, что СМИ «посходили с ума на этой теме». Депутаты Валерий Рашкин (КПРФ) и телеведущая Оксана Пушкина («Единая Россия»), напротив, заявили, что поддерживают СМИ. А зампред Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, отвечая на вопрос о позиции по скандалу с депутатом Слуцким, заявил: «К сожалению, это не наш депутат, мы бы разобрались быстро. Каждый определяет для себя сам, что значит вести себя по-мужски».

Чтобы оценить последствия, надо дождаться апрельской социологии, считает политолог Александр Пожалов: «Она покажет, насколько этот скандал, значимый для медийного сообщества и элит, отразится на восприятии Думы населением. Последние годы избиратели благоприятно ее оценивали, но вопрос в том, будет ли конфликт считан обществом как якобы нежелание Думы защищать бытовые права женщин или же пройдет в категории политических конфликтов». Володин, вполне вероятно, рассматривает происходящее как атаку на Думу, допускает политолог Михаил Виноградов: «Уход в отрицание делает депутатов своеобразными должниками спикера». С точки зрения обывателя, который смотрит ток-шоу, где этого не покажут, ничего не изменится, но с точки зрения лидеров общественного мнения и политизированного интернета ситуация болезненная, говорит политолог Александр Кынев. Новое руководство Думы настойчиво пыталось улучшить ее имидж: было сделано все, чтобы избежать скандальных законопроектов, Думу старались защитить от критики, напоминает эксперт: «И на этом фоне скандал с харассментом – труды насмарку. Несмотря на все усилия, как только дело касается влиятельного депутата, реакция оказалась странной и противоречащей тому, что они делали последние два года». Синдром защиты своих оказался выше здравого смысла, резюмирует Кынев.