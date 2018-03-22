Володин сообщил о лишении аккредитации бойкотирующих Госдуму СМИ

Решение Госдумы не противоречит правилам аккредитации, сказал Володин Евгений Егоров / Ведомости

Госдума приостанавливает аккредитации журналистов, чьи СМИ решили перестать работать в Думе после решения комиссии по этике по депутату от ЛДПР Леониду Слуцкому. Об этом в четверг заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

«В случае если аккредитация заканчивается и СМИ отзывает своих журналистов, опять-таки в соответствии с положением об аккредитации (представителей СМИ в Госдуме. – «Ведомости»), пропуска отзываются», – сказал Володин.

По его словам, решение Госдумы не противоречит правилам аккредитации. Он также призвал «работать в правовом поле». Если СМИ решило отозвать своих журналистов, то это и означает, что они лишаются аккредитации, заметил Володин. По его словам, аккредитация зависит от двух сторон: Госдумы и СМИ. Издания фактически сами реализуют свое право на принятие решения по поводу аккредитации, добавил он.

Подобные действия со стороны Госдумы делаются не потому, что это «хочется», а из-за положений, которые регулируют эти вопросы, сказал Володин: «Это уже делается на автомате, вне зависимости от того, кому-то хочется принять это решение и не хочется».

В среду думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах. В ответ на это ряд СМИ заявил о прекращении работы в Госдуме и сотрудничестве с депутатом в качестве ньюсмейкера.

В частности, РБКобъявил о том, что отзывает своих корреспондентов из Госдумы. К медиахолдингу присоединились телеканалы «Дождь» и RTVI, а также радиостанция «Эхо Москвы». Некоторые СМИ приняли другие меры: издательский дом «Коммерсантъ» перестанет сотрудничать со Слуцким в качестве ньюсмейкера, а Lenta.ru удалит о Слуцком все материалы, кроме тех, в которых говорится об обвинениях в домогательствах.