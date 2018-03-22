От редакции

Заявление «Ведомостей» о работе с депутатами Госдумы

Журналисты отказываются от общения с Леонидом Слуцким и членами комиссии по этике
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Комиссия Госдумы по этике ознакомилась с обвинениями в сексуальных домогательствах, предъявленными журналистками «Дождя», Русской службы Би-би-си и RTVI к депутату от ЛДПР Леониду Слуцкому – и не нашла нарушений «поведенческих норм» в его действиях. Обвинения журналистов не были рассмотрены комиссией по существу, их конституционные права на достоинство и безопасность нарушены. Две недели назад председатель Государственной думы Вячеслав Володин советовал журналистам, если они не чувствуют себя в безопасности в Госдуме, найти другую работу.

Если права граждан защищаются избирательно, если депутатам позволено пренебрегать достоинством и безопасностью людей в расчете на корпоративную солидарность Госдумы, значит, в зоне риска оказываются права всех – не только журналистов.

Редакция «Ведомостей» считает право на безопасность и достоинство журналистов, своих и из других СМИ, как и всех граждан страны, императивом: это следует из Конституции России. Тут наши представления принципиально расходятся с позицией нижней палаты российского парламента, что очевидно после решения комиссии по этике.

Редакция считает отныне невозможным взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме. Журналисты «Ведомостей» отказываются от личного общения с ними. Редакция оставляет за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами. Во всех случаях, когда закон о средствах массовой информации предписывает сотрудникам редакции обратиться к этим депутатам с официальным запросом, он будет направлен их представителям.

Этический кодекс «Ведомостей» требует от нас объективного информирования читателя. Искать и находить информацию, сообщать, что нам стало известно, – наша работа. Это не значит, что мы считаем возможным и допустимым получать информацию любыми средствами. Журналисты «Ведомостей» не платят за информацию, не получают ее обманным путем. Эти обязательства взяты нами на себя добровольно, их смысл – в поддержании доверия к тому, что мы сообщаем читателю. Однако редакция «Ведомостей» считает невозможным разменивать информацию на чувство достоинства своих журналистов. Уважение и безопасность – это не привилегии, а права, и мы требуем от руководства Госдумы их соблюдения.

Мы настаиваем на беспристрастном и тщательном разбирательстве обстоятельств происшедшего между депутатом Слуцким и журналистами, заявившими о случаях домогательств с его стороны.

Мы настаиваем на осуждении любых домогательств. Госдума обязана принять все меры, в том числе законодательные, чтобы подобного не происходило ни в ее стенах, ни за их пределами.

Мы выражаем поддержку коллегам из других СМИ, которые осудили поведение депутата Слуцкого и решение комиссии по этике.

В состав комиссии Государственной думы по вопросам депутатской этики входят: Отари Аршба, Валерий Гартунг, Николай Иванов, Сергей Иванов, Александр Карелин, Раиса Кармазина, Александр Кравец, Павел Крашенинников, Ярослав Нилов, Владимир Поздняков, Ирина Роднина, Шамсаил Саралиев, Елена Строкова, Михаил Терентьев.

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Комментарии  ()
К.В.В.
10:47 22.03.2018
Всё правильно! Поддерживаю! п.с. специально оформил подписку, чтобы высказать Вам свою солидарность.
221
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