Политика / Безопасность и право Что говорят чиновники и депутаты о скандале в Госдуме Комиссия по этике поддержала обвиненного в домогательствах депутата Слуцкого 22 марта 15:17 {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» Дмитрий Серебряков/ТАСС 1/12 Евгений Разумный/ Ведомости 2/12 Евгений Разумный/ Ведомости 3/12 Андрей Гордеев / Ведомости 4/12 Андрей Гордеев / Ведомости 5/12 Андрей Гордеев / Ведомости 6/12 Сергей Портер / Ведомости 7/12 Андрей Гордеев / Ведомости 8/12 Владимир Федоренко / РИА Новости 9/12 Максим Стулов / Ведомости 10/12 Андрей Гордеев / Ведомости 11/12 Личный архив 12/12 Самые популярные галереи Фото Что говорят чиновники и депутаты о скандале в Госдуме Комиссия по этике поддержала обвиненного в домогательствах депутата Слуцкого Коттеджи на миллиард Как выглядят самые дорогие жилые дома в Москве Кадр дня Каким увидели этот день фоторепортеры Что происходит в Волоколамске Многотысячные митинги, госпитализация детей и режим ЧС на свалке Кинетические скульптуры, фильмы и инсталляции на выставках в «Гараже» Самые запоминающиеся кадры весеннего сезона музея в Парке Горького Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием Саркози, Саакашвили, Янукович и другие первые лица Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов Великобритания выдворила 23 сотрудника дипмиссии в ответ на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.