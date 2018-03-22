Политика / Безопасность и право

Что говорят чиновники и депутаты о скандале в Госдуме

Комиссия по этике поддержала обвиненного в домогательствах депутата Слуцкого
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