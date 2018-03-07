Как в Госдуме отреагировали на новые обвинения в домогательствах депутата Слуцкого

О сексуальных домогательствах Леонида Слуцкого заявили несколько журналисток Андрей Гордеев / Ведомости

Что сказал спикер Володин

Утром 7 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал новые обвинения в адрес председателя комитета Госдумы по международным отношениям, депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, о сексуальных домогательствах которого заявили несколько журналисток. Накануне вечером корреспондент Руcской службы BBC Фарида Рустамова рассказала, что была одной из девушек, к которой приставал Слуцкий. Как сообщила Русская служба BBC, Рустамова записала на диктофон разговор со Слуцким, во время которого он вел себя непристойно, запись есть в распоряжении редакции.

На встрече спикера с журналистками по случаю 8 марта Володин пообещал, что обвинения будут рассматриваться в рамках правового поля и исходя из презумпции невиновности. Одна из журналисток парламентского пула на встрече уточнила у спикера, будет ли разбирательство. Спикер Госдумы спросил, опасно ли ей работать в Думе, на что получил отрицательный ответ. «Если вам опасно, меняйте профессию, меняйте место работы», – заявил он, повторив, что разбирательства будут в рамках правового поля. Позднее анонимный Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» опубликовал запись части разговора спикера с журналистками.

«В ходе избирательной кампании президента Российской Федерации представители грузинского телеканала, BBC, любимого мною «Дождя» берут и инициируют по графику подачу этих заявлений. Причем об этом все было известно ранее», - сказал Володин. Спикер отметил, что не знает, был разговор или нет: «Надо смотреть со всех сторон. Если вы хотите кому-то взять и накрутить… Самое плохое – это обвинения, которые необъективны и обвинения несправедливые. Самое тяжелое. Это неправильно. Все должно быть в рамках правового поля. На сегодняшний день понятные политические процессы, они придают окрас всему происходящему». Володин отметил, что нельзя жить, когда рядом с тобой хамство, но и нельзя жить, когда «голословные обвинения и провокации»: «И то плохо, и другое плохо. А что на самом деле, надо разобраться». «Я с вами разговариваю и ни на чью-то сторону не встаю. И говорю: в рамках закона в обиду не дадим. Но при этом не будет решения, которое уже заранее предопределяет, кто виноват», – пообещал спикер.

Во второй половине дня руководитель думской комиссии по этике Отари Аршба («Единая Россия») сообщил «Дождю», что письменные запросы Слуцкому уже направлены и комиссия запустила стандартную процедуру проверки: депутат должен дать письменные объяснения по поводу выдвинутых против него обвинений. После этого комиссия может собраться и начать рассматривать вопрос по существу.

Кто еще отреагировал на скандал

На портале Change.org в среду появилась петиция главы Фонда открытой новой демократии Кристины Потупчик, попросившей Генпрокуратуру обратиться в Госдуму и лишить Слуцкого неприкосновенности, чтобы привлечь его к уголовной ответственности по статье «Понуждение к действиям сексуального характера». Amnesty International сообщила о том, что 8 марта проведет одиночные пикеты у Госдумы с целью призвать Слуцкого к ответу.

Ранее бойкотировать Слуцкого призвал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, пообещав не брать у него интервью, пока депутат не извинится.

В защиту Слуцкого в эфире «Эха» в среду выступила председатель думского комитета по делам женщин Тамара Плетнева (КПРФ): «Кроме того, хотела бы сказать, что эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками. Если им действительно… Правильно Володин говорит, я его поддерживаю полностью. Если им здесь страшно и здесь их обижают, не надо сюда ходить. А то я смотрю, они целыми днями сидят здесь в буфетах бесконечно, а потом напишут всякую ерунду. Чего только не наслушаешься про Думу, хотя мы здесь с утра до ночи занимаемся работой. Поэтому очень обидно, мне даже за него обидно, честное слово, что он попал в эту историю».

Коллега Слуцкого по фракции Ярослав Нилов в своем Facebook написал: «Прежде всего вызывает вопросы давность ситуаций, а также выхлоп в разгар выборов…»

«Ужасно жаль, что невозможна ситуация, при которой все аккредитованные журналисты солидарно перестанут ходить в Госдуму», – написала журналистка «Эха» Татьяна Фельгенгауэр в своем микроблоге в Twitter.

С чего все начиналось

Скандал со Слуцким начался 22 февраля. Тогда парламентский корреспондент телеканала «Дождь» Елизавета Антонова во время интервью с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским обратила внимание на домогательства Слуцкого к работающим в Госдуме журналисткам. Жириновский пообещал проверить информацию. После этого «Дождь» выпустил материал, в котором трое журналисток анонимно рассказали о домогательствах Слуцкого. Сам депутат назвал это предвыборной провокацией.

После этого публично о домогательствах Слуцкого рассказали заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Руcской службы BBC Фарида Рустамова.

Спикер Володин посоветовал обращаться с этим вопросом в думскую комиссию по этике. Первой официальную жалобу в начале марта подала Котрикадзе, но руководитель комиссии Отари Аршба сообщил, что обращение могут не вынести на заседание комиссии, если факты не будут убедительными. Жук и Рустамова позднее также подали жалобы в комиссию по этике.

Сам Слуцкий 6 марта сообщил «Ведомостям», что не будет комментировать материал Руcской службы BBC: «Оценки ситуации прежние. Если у комиссии по этике будут ко мне вопросы, представлю объяснение». До этого он опровергал обвинения в домогательствах, отмечая, что ему лестна «проекция на Харви Вайнштейна» – американского продюсера, обвиненного в домогательствах.